Jak odpalić silnik na mrozie? Jedna zasada i unikniesz awarii

Dla wielu użytkowników auta codzienna rutyna wygląda tak samo - przekręcenie kluczyka lub naciśnięcie przycisku start i natychmiastowy wyjazd. Latem takie zachowanie zwykle nie niesie poważnych konsekwencji. Zimą, wraz z nadejściem silnych mrozów, ta sama praktyka potrafi być znacznie bardziej obciążająca dla samochodu.

Jak uruchamiać silnik Diesla zimą? Jest ważna zasada

W autach wyposażonych w tradycyjną stacyjkę zaleca się stosowanie tzw. metody "na dwa takty", która znajduje zastosowanie także w większości pojazdów z bezkluczykowym dostępem i przyciskiem start. Rozwiązanie to pozwala przygotować układy samochodu do rozruchu w trudnych warunkach. Jak działa w praktyce?

Podczas zimowego rozruchu silnika dobrze jest skupić się na tym, co dzieje się na desce rozdzielczej. Po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłonu zapalają się wszystkie kontrolki, a przed uruchomieniem silnika warto odczekać, aż większość z nich zgaśnie. Jest to szczególnie istotne w samochodach z silnikiem Diesla, gdzie w tym momencie trwa podgrzewanie świec żarowych. Metoda "na dwa takty" polega na dwukrotnym włączeniu zapłonu - najpierw do pozycji zapłonu, następnie powrocie do pozycji początkowej i ponownym przekręceniu kluczyka. Przy silnych mrozach zabieg ten pomaga lepiej przygotować układ do rozruchu.

Przed uruchomieniem silnika świece żarowe w ciągu kilku sekund nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury, sięgającej około 800-1000 stopni Celsjusza. Ich podstawowym zadaniem jest podgrzanie powietrza w komorze spalania, co znacząco ułatwia samozapłon wtryskiwanego paliwa. Jedyną informacją dostępną dla użytkownika jest kontrolka świec żarowych na desce rozdzielczej, która gaśnie w momencie, gdy jednostka napędowa jest gotowa do rozruchu. To właśnie ten sygnał oznacza, że można bezpiecznie uruchomić silnik. Zbyt szybkie odpalenie auta w niskiej temperaturze nie doprowadzi do awarii natychmiast, jednak w dłuższej perspektywie może negatywnie wpłynąć na jego kondycję.

Kontrolka świec żarowych. Jak wygląda?

Zazwyczaj kontrolka świec żarowych ma formę symbolu spirali lub sprężyny i jest podświetlona na żółto albo pomarańczowo. Czas jej świecenia uzależniony jest od temperatury jednostki napędowej - im zimniejszy silnik, tym dłużej trzeba poczekać. W warunkach silnego mrozu okres ten może wydłużyć się nawet do kilkunastu sekund. Dopiero gdy kontrolka zgaśnie, świece osiągają odpowiednią temperaturę, a silnik można bezpiecznie uruchomić.

Jak ruszać autem z zimnym silnikiem?

Silnik najlepiej rozgrzewać nie na postoju (postój autem z włączonym silnikiem trwający powyżej minuty grozi mandatem), ewentualnie w przypadku siarczystych mrozów można zaczekać kilkanaście sekund przed ruszeniem. Silnik najszybciej rozgrzewa się w czasie jazdy i ten sposób zminimalizujemy zjawisko przedostawania się paliwa do miski olejowej, które pojawia się, gdy zimny silnik pracuje na wzbogaconej mieszance.

Ważne też, by dopóki jednostka napędowa nie osiągnie temperatury roboczej, nie wciskać zbyt mocno pedału gazu i nie zapędzać jej na wysokie obroty - co prawda olej jest dość szybko rozprowadzany po całym układzie, ale w pełni optymalne smarowanie i uszczelnienie występuje, gdy silnik jest w pełni rozgrzany.

