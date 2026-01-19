W skrócie GDDKiA opracowuje koncepcje czterech wariantów zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Zakończono cykl spotkań z mieszkańcami i samorządowcami, uwagi są obecnie analizowane.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej połączy trasy S7, S8, S10 i A2, stanowiąc największą obwodnicę w Polsce.

GDDKiA prowadzi obecnie prace nad koncepcjami dwóch odcinków zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Analizy mają na celu opracowanie wariantów trasy optymalnych pod względem technicznym, społecznym i środowiskowym. Trzy z rozważanych opcji zakładają całkowicie nowe przebiegi drogi, natomiast czwarta przewiduje maksymalne wykorzystanie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty opracowywane są z jednakowym poziomem szczegółowości, a żaden z nich nie został jeszcze zatwierdzony jako ostateczny.

GDDKiA analizuje uwagi i przeprowadza analizy

W ostatnich miesiącach zakończono cykl spotkań z mieszkańcami i samorządowcami z terenów, przez które mogłaby przebiegać OAW. Zebrane uwagi są obecnie analizowane i zostaną uwzględnione w kolejnych etapach opracowywania dokumentacji.

Po zakończeniu analiz oraz włączeniu uwag społecznych przewidziane jest przeprowadzenie analizy wielokryterialnej, uwzględniającej aspekty środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. Na tej podstawie zostanie wskazany preferowany wariant przebiegu trasy. Wybrana koncepcja posłuży następnie do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, który GDDKiA zamierza złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w drugiej połowie 2026 roku.

Północny odcinek S50. Prowadzone jest postępowanie

Równolegle do prac nad zachodnią częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej prowadzone jest postępowanie przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla północnego odcinka drogi ekspresowej S50 - od węzła Przyborowice (S7) w kierunku północno-wschodnim aż do skrzyżowania z trasą S8. W ramach tych przygotowań projektanci przeanalizują różne warianty przebiegu trasy, uwzględniając także wykorzystanie istniejących dróg. Umowa z wykonawcą planowana jest do podpisania w połowie 2026 roku.

To będzie największa obwodnica w Polsce

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej docelowo będzie miała ok. 300 km długości i połączy kluczowe trasy szybkiego ruchu wokół Warszawy - S7, S8, S10 i A2 - tworząc nowoczesny pierścień komunikacyjny. Dzięki realizacji tej inwestycji centralne obszary kraju zostaną odciążone od tranzytowego ruchu drogowego, poprawi się dostępność do stolicy, a bezpieczeństwo na głównych ciągach komunikacyjnych ulegnie znaczącej poprawie. Jak podkreśla GDDKiA, budowa OAW jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych w historii polskiej sieci drogowej.

