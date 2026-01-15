W skrócie Odcinek autostrady A4 między Krakowem a Katowicami uchodzi za najdroższą trasę w Polsce, z dużym natężeniem ruchu i ciągłymi remontami.

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że po wygaśnięciu umowy koncesyjnej w marcu 2027 roku, przejazd tym fragmentem stanie się bezpłatny.

Planowana jest rozbudowa odcinka A4 Kraków-Katowice o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę.

Autostrada A4 jest najdłuższą i jednocześnie jedną z najstarszych dróg tego typu w Polsce. Jej długość wynosi niemal 667 km, a trasa prowadzi od przejścia granicznego w Jędrzychowicach koło Zgorzelca aż do granicy z Ukrainą w Korczowej. Niestety, to właśnie w obrębie tej autostrady znajduje się kontrowersyjny, 60-kilometrowy odcinek między Krakowem a Katowicami. Co sprawia, że budzi on tyle emocji?

A4 Katowice-Kraków to od lat najdroższa droga w Polsce

Przede wszystkim odcinek A4 między Krakowem a Katowicami od lat uchodzi za najbardziej zatłoczony i jednocześnie najwolniejszy fragment całej autostrady. Codziennie korzysta z niego nawet 75 tys. pojazdów. Kierowcy żartobliwie nazywają ten fragment "drogą wiecznego remontu", gdyż modernizacja nawierzchni trwa praktycznie non stop. Na domiar złego koncesjonariusz odcinka - spółka Stalexport - pobiera wysokie opłaty, generując w 2023 roku ponad 15 milionów złotych zysku wyłącznie z opłat od kierowców.

A4 z Krakowa do Katowic będzie bezpłatna. Jest potwierdzenie

Sytuacja ma się jednak wkrótce zmienić. Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej w marcu 2027 roku, cały odcinek A4 między Krakowem a Katowicami ma przejść pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Choć operator trasy od dłuższego czasu stara się utrzymać kontrolę, proponując stronie publicznej kolejne inwestycje, najnowsze słowa Dariusza Klimczaka w Radiu ZET nie pozostawiają złudzeń co do planów państwa.

Autostradę A4 czeka rozbudowa o dodatkowy pas

To jednak nie wszystko. Zgodnie z zapowiedziami resortu infrastruktury z kwietnia 2025 roku, planowana jest rozbudowa odcinka autostrady A4 między Krakowem a Katowicami o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę. Ma to pozwolić na obsłużenie wzrostu natężenia ruchu, który może nastąpić po zniesieniu opłat.

Bez tej modernizacji ruch na trasie oraz na pobliskich drogach równoległych, gdzie od dawna występują poważne problemy komunikacyjne, mógłby szybko się skumulować. Pozostaje mieć nadzieję, że obecne władze nie zmienią swojego podejścia do tej inwestycji.

