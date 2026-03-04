W skrócie Na 11-kilometrowym odcinku Zakopianki między Szaflarami a Zakopanem planowane jest zamontowanie pięciu nowych sygnalizacji świetlnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektanci deklarują, że celem wprowadzenia sygnalizacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu.

Kierowcy i mieszkańcy wyrażają obawy, że nowe światła mogą spowodować powstawanie korków, a procedura dotycząca inwestycji została wydłużona do 30 kwietnia 2026 roku.

Zakopianka - 5 nowych sygnalizatorów na odcinku 11 km

Plan modernizacji dotyczy fragmentu drogi krajowej nr 47, czyli tzw. Zakopianki, jednej z najważniejszych tras prowadzących z Krakowa w Tatry. Zgodnie z dokumentacją inwestycji na odcinku między Szaflarami a Zakopanem ma pojawić się pięć nowych sygnalizacji świetlnych.

Światła mają stanąć w kilku punktach, gdzie dziś funkcjonują skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu. Wśród wskazywanych lokalizacji znajdują się m.in.: wjazd do Białego Dunajca na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Bańskiej Wyżnej, skrzyżowanie w Białym Dunajcu w rejonie kościoła, okolice mostu im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, skrzyżowanie w Poroninie (ulice Za Torem i Jana Kasprowicza) oraz skrzyżowanie w Zakopanem z ulicami Szpitalną i Szymony.

Łącznie nowe sygnalizacje miałyby obsługiwać ruch na odcinku o długości około 11 km.

Dlaczego drogowcy chcą montować sygnalizację?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektanci przekonują, że celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Sygnalizacja świetlna ma przede wszystkim ułatwić włączanie się do ruchu pojazdom z dróg podporządkowanych. W wielu miejscach zakopianki kierowcy z bocznych ulic mają dziś problem z bezpiecznym wjazdem na ruchliwą drogę krajową.

Według projektantów uporządkowanie ruchu poprzez sygnalizację może ograniczyć liczbę niebezpiecznych manewrów i kolizji na skrzyżowaniach. Takie rozwiązania są stosowane na wielu drogach o dużym natężeniu ruchu.

Kierowcy obawiają się korków na Zakopiance

Propozycja montażu pięciu nowych sygnalizacji świetlnych budzi jednak duży sprzeciw wśród kierowców i mieszkańców regionu. Ich zdaniem tak duża liczba świateł na krótkim odcinku może znacząco pogorszyć płynność przejazdu.

Jako przykład podawane jest skrzyżowanie w Szaflarach z ulicą Władysława Orkana. Po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej w tym miejscu regularnie tworzą się korki sięgające nawet ponad kilometra.

Kierowcy obawiają się, że podobny efekt może wystąpić również na innych skrzyżowaniach. W praktyce przejazd między Białym Dunajcem a Zakopanem mógłby oznaczać częste zatrzymywanie się na czerwonym świetle.

Decyzja w sprawie modernizacji Zakopianki opóźniona

Sprawa inwestycji wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców regionu i kierowców. W efekcie procedura administracyjna dotycząca decyzji środowiskowej została wydłużona.

Jak wynika z informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, przyczyną opóźnienia są m.in.: duża liczba uwag zgłoszonych do projektu, konieczność uzupełnienia dokumentacji i dodatkowe analizy oraz spotkania informacyjne. Nowy termin rozpatrzenia sprawy wyznaczono na 30 kwietnia 2026 roku.

