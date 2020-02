Manta i Ascona. Ktoś jeszcze pamięta takie auta?

Rok 2020 został upływa w Russelsheim pod znakiem legendarnych samochodów. 7 maja, w ramach parady "Bodensee Klassik", nad Jeziorem Bodeńskim zjawią się setki miłośników klasycznych Opli.

Zdjęcie Opel Manta i Opel Ascona /

Na starcie pojawi się m.in sześć egzemplarzy Ascony i Manty pierwszej generacji. Ma to być wstęp do głównego pokazu zaplanowanego na 28 czerwca, w trakcie którego na "Klassikertreffen" w Rüsselsheim zaprezentuje się około 100 Ascon i Mant A. Wszystko z okazji 50-tych urodzin obu legendarnych modeli, które zadebiutowały w 1970 roku.

Reklama

Pod względem wyposażenia i silników, a także wymiarów Ascona plasowała się między Kadettem B a Rekordem C, zastępując luksusową "Olympię", czyli luksusową wersję Kadetta. Ascona była początkowo oferowana jako dwu- i czterodrzwiowa limuzyna.

W niezależnym przednim zawieszeniu zastosowano sprężyny śrubowe i amortyzatory teleskopowe, natomiast sztywnej tylnej osi towarzyszyły dwa wahacze wzdłużne i drążek Panharda. Napęd zapewniał czterocylindrowy silnik 1.6 l, rozwijający standardowo 68 KM lub 80 KM w wersji S o podwyższonym stopniu sprężania. Podobnie jak większe czterocylindrowe silniki w Rekordzie, jednostka montowana w Asconie miała wałek rozrządu w głowicy. W marcu 1972 roku wprowadzono wersję bazową z 60‑konnym silnikiem 1.2 l OHV.

Zdjęcie Opel Manta i Opel Ascona /

Podziwianą nowinką w ofercie była Ascona Voyage. W przeciwieństwie do klasycznego kombi ta odmiana Ascony miała dwoje drzwi bocznych i została zaprojektowana jako pojazd rekreacyjny z miejscem na ponton i rower. Był to zatem model kierowany do młodych. Początkowo Voyage oferowano wyłącznie w wersji L, ale w 1974 roku wprowadzono też mniej luksusową wersję Caravan. Wiosną 1971 roku ofertę poszerzono o Asconę 1.9 l S i Asconę SR. Druga z wymienionych wersji mogła być napędzana silnikiem 1.6 l o mocy 80 KM lub 90‑konną jednostką 1.9 l. Opcją była produkowana przez Opla trzybiegowa przekładnia automatyczna, zaoferowana po raz pierwszy z mocniejszymi silnikami.

Na bazie Ascony stworzono również coupe.

Podwozia, zawieszenia i zespoły napędowe obu modeli były identyczne, podobnie jak czterocylindrowe silniki rozwijające moc od 60 do 105 KM.

Zdjęcie Opel Ascona /

Sportowa Manta zadebiutowała we wrześniu 1970 roku. Emblemat manty był inspirowany zdjęciami wykonanymi przez badacza mórz Jacques’a Cousteau. W nawiązaniu do morskiego motywu prezentacja samochodu odbyła się w nadbałtyckiej miejscowości Timmendorfer Strand.

Samochód przypadł do gustu nabywcom. W pierwszym pełnym roku sprzedaży klienci kupili 56 200 tych samochodów. Łącznie wyprodukowano 498 553 egzemplarze. Platforma, zawieszenie i silniki były zunifikowane z Asconą. Nowością w gamie zespołów napędowych był silnik 1.6 l o mocy 68 KM lub nawet 80 KM w wersji S (podstawowa Manta miała silnik 1.2 l i moc 60 KM). Najmocniejszym silnikiem oferowanym w Mancie była czterocylindrowa jednostka 1.9 l S o mocy 90 KM zastosowana również w Oplu Rekordzie.

Zdjęcie Opel Manta i Opel Ascona /

Przez pięć lat oferowano liczne wersje specjalne — "Holiday", "Plus", "Swinger" i "Summer Bazar". W 1974 roku wprowadzono Mantę GT/E ze 105‑konnym silnikiem 1.9 l i wtryskiem paliwa Bosch L Jetronic. Ostatnia edycja specjalna pojawiła się w 1975 roku, na krótko przed debiutem Manty B. Oparta na GT/E Manta "Black Magic" wyróżniała się czarnym lakierem i pomarańczowymi pasami na bokach.

Do marca 1975 roku wyprodukowano 691 438 egzemplarzy Ascony A. W tym samym okresie powstały też 498 553 egzemplarze Manty A.