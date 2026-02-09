W skrócie Stellantis ogłosił zmianę strategii i wycofanie się z planów budowy fabryk akumulatorów we Włoszech i Niemczech.

Koncern zakończył współpracę joint venture z LG Energy Solution w Kanadzie, sprzedając swoje udziały za symboliczną kwotę.

ACC poinformowało związki zawodowe o utrzymaniu zamrożenia projektów fabryk akumulatorów w Niemczech i Włoszech.

Pod koniec zeszłego tygodnia w Stellantisie doszło do trzęsienia ziemi. Koncern ogłosił, że w związku z ze zmianą strategii i korektą wcześniejszych założeń dotyczących przechodzenia na elektromobilność, musi ująć w wynikach finansowych za 2025 rok aż 22 mld euro odpisów. W efekcie kurs akcji w Mediolanie spadł o 22 proc., a kapitalizacja rynkowa firmy skurczyła się o około 5,2 mld euro. To największy jednorazowy spadek kursu Stellantisa w całej historii koncernu.

Stellantis nie będzie produkował akumulatorów w Kanadzie

Za zmianą strategii szybko poszły konkretne decyzje. Stellantis oficjalnie ogłosił zakończenie spółki joint venture z LG Energy Solution w Kanadzie. Projekt, zapowiedziany w 2022 roku, miał doprowadzić do powstania pierwszej dużej fabryki baterii do aut elektrycznych w Windsor w Ontario.

Stellantis i LG planowali wspólnie zainwestować ponad 3,7 mld dolarów, zamiast tego LG Energy odkupi 49-procentowy pakietów udziałów należący do Stellantisa za symboliczną kwotę 100 dolarów. Ale to nie koniec.

Nie będzie nowych fabryk akumulatorów we Włoszech i Niemczech

W weekend napłynęły kolejne wiadomości. Jak podał włoski związek zawodowy pracowników przemysłu metalowego UILM, firma Automotive Cells Company (ACC), poinformowała związki zawodowe o wycofaniu się z planów budowy gigafabryk akumulatorów we Włoszech i Niemczech.

ACC to spółka joint-venture Mercedesa, TotalEnergies i Stellantisa, w której większościowe udziały ma ten ostatni. ACC planowało budowę trzech dużych fabryk akumulatorów - we Francji, Niemczech i Włoszech.

Teraz okazuje się, że zakład, który od 2023 roku działa we Francji będzie jedynym. Według związków zawodowych, ACC przekazała w oświadczeniu, że projekty w Niemczech i we Włoszech pozostają zamrożone od maja 2024 roku, a obecnie wygląda na to, że warunki by do nich wrócić, nie zostaną spełnione.

We francuskim zakładzie ACC produkowane są obecnie baterie do samochodów Stellantisa, natomiast w połowie bieżącego roku ma rozpocząć się produkcja na potrzeby Mercedesa.

