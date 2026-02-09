Stellantis wycofuje się z planów budowy fabryk akumulatorów

W zeszłym tygodniu Stellantis ogłosił, że zmienia swoją strategię, wycofuje się z przyjętego wcześniej kursu na elektromobilność i będzie oferował takie samochody, jakie chcą kupować klienci. Za tą decyzją szybko poszły kolejne - koncern m.in. wycofał się z planów budowy gigafabryk akumulatorów, które miały powstać we Włoszech i Niemczech.

Mężczyzna w garniturze z mikrofonem na uchu, gestykulujący podczas prezentacji na tle niebieskiego ekranu z logo firmy Stellantis.
Prezes Stellantisa Antonio FIlosa zmienia kurs koncernuMARCO BERTORELLOAFP

Pod koniec zeszłego tygodnia w Stellantisie doszło do trzęsienia ziemi. Koncern ogłosił, że w związku z ze zmianą strategii i korektą wcześniejszych założeń dotyczących przechodzenia na elektromobilność, musi ująć w wynikach finansowych za 2025 rok aż 22 mld euro odpisów. W efekcie kurs akcji w Mediolanie spadł o 22 proc., a kapitalizacja rynkowa firmy skurczyła się o około 5,2 mld euro. To największy jednorazowy spadek kursu Stellantisa w całej historii koncernu.

Stellantis nie będzie produkował akumulatorów w Kanadzie

Za zmianą strategii szybko poszły konkretne decyzje. Stellantis oficjalnie ogłosił zakończenie spółki joint venture z LG Energy Solution w Kanadzie. Projekt, zapowiedziany w 2022 roku, miał doprowadzić do powstania pierwszej dużej fabryki baterii do aut elektrycznych w Windsor w Ontario.

Stellantis i LG planowali wspólnie zainwestować ponad 3,7 mld dolarów, zamiast tego LG Energy odkupi 49-procentowy pakietów udziałów należący do Stellantisa za symboliczną kwotę 100 dolarów. Ale to nie koniec.

    Nie będzie nowych fabryk akumulatorów we Włoszech i Niemczech

    W weekend napłynęły kolejne wiadomości. Jak podał włoski związek zawodowy pracowników przemysłu metalowego UILM, firma Automotive Cells Company (ACC), poinformowała związki zawodowe o wycofaniu się z planów budowy gigafabryk akumulatorów we Włoszech i Niemczech.

    ACC to spółka joint-venture Mercedesa, TotalEnergies i Stellantisa, w której większościowe udziały ma ten ostatni. ACC planowało budowę trzech dużych fabryk akumulatorów - we Francji, Niemczech i Włoszech.

    Teraz okazuje się, że zakład, który od 2023 roku działa we Francji będzie jedynym. Według związków zawodowych, ACC przekazała w oświadczeniu, że projekty w Niemczech i we Włoszech pozostają zamrożone od maja 2024 roku, a obecnie wygląda na to, że warunki by do nich wrócić, nie zostaną spełnione.

    We francuskim zakładzie ACC produkowane są obecnie baterie do samochodów Stellantisa, natomiast w połowie bieżącego roku ma rozpocząć się produkcja na potrzeby Mercedesa.

