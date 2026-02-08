W skrócie Niemcy w 2025 r. wyprodukowały ponad 1,6 mln samochodów elektrycznych, zajmując drugie miejsce na świecie pod względem produkcji tych pojazdów, za Chinami.

Produkcja niemieckich aut elektrycznych i hybryd plug-in znacząco przewyższyła poziom z poprzednich lat oraz inne kraje europejskie, mimo problemów na globalnym rynku.

Analitycy przewidują dalszy wzrost produkcji w 2026 r., do czego mają przyczynić się m.in. nowe dotacje dla kupujących oraz działania poprawiające infrastrukturę.

Niemcy drugim na świecie producentem elektryków

Zgodnie z najnowszym raportem VDA, w minionym roku Niemcy wyprodukowały rekordową liczbę pojazdów elektrycznych, utrzymując pozycję drugiego co do wielkości centrum produkcyjnego na świecie, zaraz po Chinach.

Dane za ubiegły rok wyraźnie pokazują, że niemieckie fabryki wyprodukowały ponad 1,6 mln elektrycznych samochodów osobowych, w tym ponad 1,2 mln aut w pełni elektrycznych oraz znacząco większą liczbę hybryd typu plug-in. Oznacza to wzrost produkcji elektrycznych modeli o ponad 20 proc. rok do roku.

Problemy na globalnym rynku nie powstrzymują eksportu

Tym samym nasi zachodni sąsiedzi konsekwentnie utrzymują pierwsze miejsce w Europie. W poprzednich latach udział niemieckich fabryk w europejskim rynku aut elektrycznych i hybryd plug-in przewyższał łączną produkcję m.in. w Hiszpanii czy Francji.

Eksperci wskazują, że silna pozycja niemieckich producentów wynika między innymi z utrzymania dużej skali produkcji i eksportu, pomimo globalnych wyzwań w sektorze motoryzacyjnym, takich jak problemy z łańcuchami dostaw, amerykańskimi cłami, czy zmianami w popycie.

Produkcja elektryków ma szanse na dalsze wzrosty

Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu produkcji aut elektrycznych w 2026 roku. Według prognoz VDA, produkcja pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami może wzrosnąć nawet o 10 proc. Wpłynąć na to ma m.in. nowy system dotacji, zakładający wsparcie do 6 tys. euro dla rodzin o niskich i średnich dochodach przy zakupie nowych samochodów elektrycznych.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że mimo dynamicznego wzrostu produkcji aut elektrycznych, całkowita krajowa produkcja samochodów wciąż nie powróciła do poziomów sprzed pandemii. Zdaniem VDA decydenci powinni nadal podejmować działania na rzecz poprawy ogólnej kondycji branży, w tym rozwoju infrastruktury ładowania, rozbudowy sieci energetycznych oraz obniżenia kosztów energii elektrycznej, aby środki takie jak nowe zachęty nie miały jedynie krótkotrwałego efektu.

