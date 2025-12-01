W skrócie Volkswagen zdominował rynek aut elektrycznych w Niemczech i Europie, notując ogromny wzrost sprzedaży.

Kluczowe znaczenie miały wpadki wizerunkowe Tesli oraz silne inwestycje niemieckich producentów w elektromobilność.

Niemieckie marki motoryzacyjne, zwłaszcza Volkswagen, odzyskały pozycję lidera na swoim rynku, wypierając zagraniczną konkurencję.

Wygląda na to, że pięć lat intensywnej elektryfikacji i konsekwentnego budowania pełnej gamy modeli z napędem bateryjnym pozwoliło Niemcom rozprawić się z konkurencją na rodzimym podwórku będącym zarazem największym rynkiem motoryzacyjnym Europy.

Z najnowszych danych KBA, czyli Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego, wynika, że w październiku bieżącego roku zarejestrowano w Niemczech 52 425 samochodów elektrycznych. Jest to wynik aż o 48 proc. lepszy niż w październiku 2024 roku i przekłada się już na 21 udział samochodów bateryjnych w ogóle rejestracji.

Dla porównania niegdysiejsza duma niemieckiej motoryzacji - silnik Diesla - ma dziś zaledwie 12,2 proc. udziału w niemieckim rynku i przegrywa nawet z ładowanymi z gniazdka hybrydami plug-in (12,4 proc.).

Niemcy znów wszystkich ograli? Koniec dominacji Tesli

Największe wrażenie robi jednak dziesiątka najczęściej wybieranych w Niemczech nowych aut elektrycznych, zwłaszcza jeśli spojrzymy na nią w całkiem bliskim współczesności kontekście historycznym.

Przypomnijmy, jeszcze w 2020 roku, z wynikiem ponad 30 tys. rejestracji w Niemczech, wśród elektryków królował Renault Zoe. Francuskie auto wyprzedzało m.in. elektrycznego Golfa i Teslę model 3, a do miana najpopularniejszego modelu bateryjnego w Europie urastał Nissan Leaf.

Kolejne trzy lata były okresem absolutnej dominacji marki Tesla. W 2021 roku królem elektrycznych aut w Niemczech była Tesla Model 3 (ponad 35 tys. rejestracji). Lata 2022-2024 to czas, w którym niemieccy producenci - w samych Niemczech i w całej Europie - gromieni byli przez światowy bestseller - Teslę model Y. Zachłyśnięcie się europejskich nabywców Teslą nie było przypadkowe - pod kątem kluczowych w samochodach elektrycznych parametrów, jak np. zarządzanie energią, a więc i zasięgiem, pojazdy amerykańskiej marki wręcz ośmieszały konkurencję.

Elektryczne Volkswageny wkraczają do gry. Europa zdobyta

Sytuacja gdy w rankingu najczęściej wybieranych aut za Odrą nie dominuje żaden lokalny producent to anomalia i policzek dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Dane doskonale obrazują przepaść, jaka jeszcze do niedawna dzieliła niemieckich gigantów motoryzacji od liderów elektromobilności. Ale taka sytuacja to już historia.

Konsekwentne budowanie szerokiej oferty elektrycznych modeli przez niemieckich producentów poskutkowało przetasowaniem na niemieckim i europejskim rynku aut elektrycznych.

W wypromowaniu elektryków ze Starego Kontynentu pomogły też wizerunkowe wpadki Elona Muska, który w początku roku zaliczył niezbyt udany romans z administracją Donalda Trumpa. Poparcie Muska dla konserwatywnej AFD przełożyło się na skokowy spadek zainteresowania ofertą amerykańskiej marki w całej Europie. Chętni na zakup elektrycznego auta zaczęli z większym zainteresowaniem spoglądać w stronę salonów europejskich producentów, a sam Volkswagen dysponował już ofertą modeli mogących konkurować z Teslą przynajmniej pod względem zużycia energii i zasięgów.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. W lutym niemiecka marka po raz pierwszy wysunęła się na prowadzenie pod względem rejestracji samochodów elektrycznych w Europie. Z najnowszych danych Schmidt Automotive Research wynika, że po pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa VW utrzymała pozycję europejskiego lidera i osiągnęła blisko 20 proc. udział w rynku aut elektrycznych na Starym Kontynencie.

Niemcy odzyskali własne podwórko. Auta na prąd tylko z Niemiec

Najnowsze dane branżowego serwisu Avtovista24 (cześć grupy J.D. Power) wskazują, że na koniec września bieżącego roku samym tylko niemieckim klientom Volkswagen dostarczył ponad 113,6 tys. elektrycznych samochodów. Oznacza to poprawę ubiegłorocznego rezultatu aż o 134,9 proc! Jakby tego było mało, z danych KBA wynika, że w październiku samochody Grupy Volkswagena zajęły aż siedem pozycji na liście 10 najczęściej wybieranych aut eklektycznych w Niemczech.

Nie tylko Volkswagen stara się skracać dystans do największych dostawców samochodów elektrycznych na świecie. Drugie miejsce na liście najczęściej wybieranych w Niemczech producentów elektryków zajmuje już BMW (ponad 61 tys. rejestracji, +32,5 proc), przed Mercedesem (55,8 tys. rejestracji, -0,5 proc.), Cuprą (45,4 tys. rejestracji, +133 proc.) i Skodą (45,2 tys. rejestracji, +155 proc.).

O odwracaniu się trendów na największym w Europie rynku najlepiej świadczy fakt, że jeszcze we wrześniu, licząc narastająco od początku roku, na liście 10 najczęściej rejestrowanych w Niemczech elektryków były trzy marki, które nie nalezą do żadnego z niemieckich gigantów motoryzacyjnych: Hyundai (8,7 tys. rejestracji), Volvo (8 tys. rejestracji) i Tesla (6 tys. rejestracji). Wydaje się jednak całkiem realne, że całoroczne zestawienie zawierać już będzie wyłącznie marki należące do niemieckich producentów, o czym najlepiej świadczą październikowe wyniki sprzedaży samochodów elektrycznych.

A gdzie w tym wszystkim są Chińczycy? Wysokie cła nałożone przez Unię Europejską na produkowane w Chinach samochody elektryczne sprawiają, że producenci z Państwa Środka nie są w stanie podjąć rywalizacji z europejskimi markami.

10 najczęściej kupowanych nowych aut elektrycznych w Niemczech w październiku 2025:

Skoda Elroq - 3 320 rejestracji, Volkswagen ID.7 - 3 193 rejestracji, Volkswagen ID.3 - 3 074 rejestracji, Skoda Enyaq - 2 586 rejestracji, Volkswagen ID.4 / ID.5 - 2 522 rejestracji, BMW X1 - 1 925 rejestracji, Seat Tavascan - 1 779 rejestracji, MINI Mini - 1 542 rejestracji, Mercedes CLA - 1 383 rejestracji, Seat Born - 1 344 rejestracji.

