Wybrano prezesa Renault Ampere. Spółka wyprodukuje milion samochodów elektrycznych

Zgodnie z ogłoszonym w ubiegłym roku planem, marka Renault została podzielona na kilka mniejszych i niezależnych jednostek. Każda z nich - poza teoretyczną autonomią - skupia się na odrębnych dziedzinach działalności.

Marka "Power" ma odpowiadać za rozwój modeli spalinowych sprzedawanych jako Renault i Dacia. Na jej przeciwległym biegunie leży natomiast dział "Ampere", którego głównym zadaniem będzie przygotowanie nowych samochodów elektrycznych.

Luca de Meo nowym prezesem Ampere

Jak poinformowały francuskie media - Renault wyznaczyło właśnie prezesa i dyrektora generalnego "Ampere". Będzie nim nie kto inny, jak sam Luca de Meo - obecny prezes Renault. Dołączy do niego dwóch menedżerów, którzy będą zajmować się codziennymi operacjami.

Posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze motoryzacyjnym de Meo, ma wprowadzić wyodrębnioną z Renault gałąź biznesu na giełdę, a także osobiście koordynować jej działania w celu stałego zwiększania potencjalnych zysków.

Ampere polega na startupowej koncepcji biznesu

W oficjalnym oświadczeniu Renault zaznacza, że Ampere ma się opierać na doświadczeniach aliansu, ale dzięki startupowej koncepcji biznesu będzie zdolne do szybszego podejmowania decyzji i większej elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniającego świata, niż wielki koncern o uregulowanych strukturach.

Nowa marka dąży do 30-procentowej rocznej stopy wzrostu do 2030 r., a także do 40-procentowej redukcji kosztów w odniesieniu do poszczególnych samochodów. Akceptowany poziom rentowności firma powinna osiągnąć już w 2025 roku.

Milion samochodów elektrycznych do 2031 r.

Ampere będzie zatrudniać około 10 000 pracowników, wśród których znajdą się m.in. inżynierowie i informatycy. Do 2031 r. spółka zamierza wyprodukować milion samochodów elektrycznych.

