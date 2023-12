Rozwiązali problem jazdy po śniegu. Opony z wysuwanymi łańcuchami

Zima na dobre zagościła na wielu europejskich drogach, co w przypadku kierowców zamieszkujących trudniej dostępne tereny może oznaczać konieczność zakładania łańcuchów na koła. Chociaż czynność ta nie jest przesadnie trudna, w ciężkich warunkach atmosferycznych może okazać się męcząca i czasochłonna. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będzie można o niej opowiadać wyłącznie w formie nostalgicznych wspomnień. Wszystko za sprawą nowej technologii opracowanej przez marki Hyundai i Kia.

Koniec z zakładaniem łańcuchów?

Koreańscy giganci zaprezentowali bowiem innowacyjną oponę wyposażoną w zintegrowane łańcuchy śniegowe. Konkretnie mowa tu o sporej wielkości drutach umiejscowionych w specjalnych rowkach wyciętych w oponie. W swojej standardowej formie wspomniane druty są umiejscowione głęboko w bieżniku i nie mają kontaktu z drogą. Po przesłaniu przez nie prądu elektrycznego ich struktura ulega jednak rozszerzeniu dzięki czemu wysuwają się z opony. Wtedy pełnią podobną funkcję do kolców lub właśnie wspomnianych łańcuchów śniegowych, poprawiając przyczepność na śniegu lub oblodzonej drodze.

Aktywacja impulsu wymaga od kierowcy wciśnięcia zaledwie jednego przycisku wewnątrz pojazdu. Podobnie ma się sprawa z ich schowaniem. Na zaprezentowanym przez marki filmie cała operacja przypomina wybór konkretnego trybu jazdy w samochodzie.

Wideo youtube

Sam moduł wykorzystujący ukryte druty miałby jeszcze jedno ciekawe zastosowanie. W przypadku nadmiernego zużycia opony widok wspomnianych drutów lub dźwięk ich styczności z jezdnią miałby informować kierowcę o konieczności wymiany ogumienia.

Na wygodę przyjdzie nam trochę poczekać

Przedstawiciele obu firm nie kryją nadziei pokładanych w nowoczesnym rozwiązaniu. Ich zdaniem jest to technologia, która już wkrótce na dobre zagości w wielu samochodach. Zanim jednak do tego dojdzie opony ze zintegrowanymi łańcuchami będą musiały przejść testy trwałości i wydajności. Konieczne będzie także opatentowanie samego rozwiązania, co może potrwać sporo czasu. Bez wątpienia jest jednak na co czekać.