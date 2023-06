Opel żegna się ze starym logo. Jak wygląda nowe?

Spis treści: 01 Opel z nowym logo. Ma odnosić się do elektryfikacji

Z założenia logo danej firmy jest częścią tożsamości danego producenta i powinno wyrażać wyznawane przez niego wartości. Te oczywiście z czasem się zmieniają, w związku z czym znak ten również ulega przekształceniom. Przykładami marek, które w ostatnio podjęły decyzję o zmianie swojego znaku jest choćby Dacia czy Skoda. Teraz do tego grona dołącza również Opel.

Opel z nowym logo. Ma odnosić się do elektryfikacji

Opel obrał sobie za cel całkowitą elektryfikację swojej gamy w Europie do 2028 roku. Jak zapowiedział, szef marki, Florian Hyettl, nowe logo jest częścią tej transformacji. Ponadto zdaniem dyrektora generalnego Opla, nowy znak zdobiący samochody producenta, ma również być symbolem zaangażowania "w demokratyzację innowacji i mobilności".

Jak wygląda nowe logo Opla?

Opel nie miał trudnego zadania, bo przecież zasadniczą część jego loga cały czas stanowił symbol błyskawicy. Co więcej zmieniono? Błyskawica została znacznie wyostrzony. Jej "ramiona" nie są jednak ze sobą połączone, tak jak miało to miejsce w poprzedniej wersji logotypu. Dodatkowo, w przeciwieństwie do poprzedniego logo, pierścień nie jest całością. Tworzą go dwa niepołączone ze sobą półokręgi.

Zdjęcie Nowe logo Opla. / materiały prasowe

Jak mówi Mark Adams, wiceprezes do spraw projektowania, charakterystyczna błyskawica "jest dumnie umieszczona w centrum naszego kompasu, będącego naszą kluczową zasadą projektowania graficznego. Kompas jest podstawą designu naszych elementów przodu, tyłu i wnętrza".

Kiedy nowe logo pojawi się na samochodach Opla?

Opel nie zmieni symbolu na swoich samochodach z dnia na dzień. Nowe logo będzie wprowadzane stopniowo. Wiadomo jednak, że pierwsze auto z nowym znakiem pojawi się w 2024 roku.

Logo zostanie jednak zaprezentowane "na żywo" znacznie wcześniej. Dyrektor generalny niemieckiej marki zapowiedział, że nowa interpretacja kultowego symbolu zostanie przedstawiona masowej publiczności na targach IAA Mobility w Monachium. Te są zaplanowane na 5-10 września.

