Oficjalna nazwa nie została jeszcze potwierdzona, Japończycy mówią jedynie o nowym "kompaktowym następcy Micry" z napędem elektrycznym. Nowy elektryczny Nissan bazuje na koncernowej platformie CMF B-EV skonstruowanej przez Renault z myślą o samochodach elektrycznych. Pojazd powstawać będzie we francuskim Renault ElectriCity.



Chociaż kształty karoserii mają być unikatowe i stworzone przez Japończyków, w rzeczywistości mamy do czynienia z dziełem inżynierów Renault. Japończycy tłumaczą, że następca modelu Micra to kolejny krok na drodze do realizacji planu Nissan Ambition 2030, w ramach którego na drogach Starego Kontynentu pojawić się też mają:

nowy Nissan Ariya,

nowy elektryczny crossover.

W salonach, dzięki modelom Qashqai i X-Trail zadebiutować ma również nowa generacja napędu Nissan e-POWER. W odróżnieniu od konwencjonalnego układu hybrydowego, e-POWER wykorzystuje silnik spalinowy wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej, zatem silnik spalinowy nie przekazuje siły napędowej na koła.



Nissan Ambition 2030 zakłada, że już w 2026 roku "zelektryfikowane" modele stanowić mają 75 proc. sprzedaży japońskiej marki na rynkach Starego Kontynentu, 55 proc. sprzedaży w Japonii i 40 proc. w Chinach.



