GigaBeer. Piwo Tesli już w sprzedaży. Ile kosztuje butelka?

Ciekawostki Zhakowanie Tesli zajęło im mniej niż dwie minuty. Wygrali... Teslę

Tesla stworzyła piwo. Ile kosztuje?

Tesla po raz kolejny postanowiła wkroczyć do świata trunków i poinformowała o powstaniu piwa inspirowanego Cybertruckiem. GigaBeer (Tesla korzysta również z nazwy GigaBier) jest piwem w stylu pilzneńskim warzonym w Berlinie i powstaje we współpracy z BrouwUnie. Do jego stworzenia wykorzystywana jest specjalna odmiana chmielu, którą Tesla określa Cyberchmielem. W piwie konsumenci mają znaleźć również nuty "cytrusów, bergamotki i słodkich owoców".

GigaBeer oferowane jest w czarnych butelkach mających nawiązywać do wyglądu Cybertrucka. Ponadto umieszczony jest na nich świecący w ciemności napis "Giga".