Do 2026 r osiem nowych modeli od koncernu Stellantis. 0-100 km/h w 2 sekundy

Spis treści: 01 Platforma STLA dla aut segmentu D i E

02 Jaki zasięg samochodów zbudowanych na platformie STLA Large?

03 Jakie auta powstaną na nowej platformie?

Platforma STLA dla aut segmentu D i E

Zaprezentowana przez koncern Stellantis platforma STLA Large jest kolejną (z czterech, wcześniej zaprezentowano platformę STLA Medium) zaprojektowaną specjalnie z myślą o autach elektrycznych. Ta została przygotowana dla samochodów z segmentów D i E. Jeśli chodzi o nadwozia zbudowane na platformie producent mówi o pojazdach od sedanów przez crossovery po SUV-y. Z danych przedstawionych przez koncern wynika, że samochody zbudowane na nowej platformie będą mogły oferować następujące parametry techniczne:

Długość: 4 764 - 5 126 mm

Szerokość: 1 897 - 2 030 mm

Rozstaw osi: 2 870 - 3 075 mm

Prześwit: 140 - 288 mm

Producent deklaruje, że części platformy zostały zaprojektowane w taki sposób, by zmaksymalizować przestrzeń wewnątrz pojazdu i bagażnika. Z kolei takie elementy jak układ kierowniczy, hamulcowy czy napędowy zostały pomyślane tak, by zminimalizować zużycie energii i tym samym zwiększyć zasięg pojazdu.

Jaki zasięg samochodów zbudowanych na platformie STLA Large?

STLA Large została zaprojektowana do wykorzystywania 400 i 800-woltowej architektury. Elektryczne moduły napędowe można skonfigurować w taki sposób, by auto oferowało napęd na przód, tył lub na wszystkie koła. Wydajność układu napędowego będzie można zwiększać przez cały okres eksploatacji auta za pomocą aktualizacji over-the-air. Początkowo platforma będzie oferowana z kilkoma opcjami akumulatorów o pojemności od 85 do 118 kWh. Jeśli chodzi o zasięg, Stellantis deklaruje, że w przypadku sedanów będzie on wynosił 800 km. Stosowane na początku elementy układu napędowego mają zapewniać na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w okolicach 2 sekund. Szybkie ładowanie akumulatora o napięciu 800 V ma z kolei zapewniać do 4,5 kWh na minutę.

Jakie auta powstaną na nowej platformie?

Początkowo samochody zbudowane na platformie STLA Large będą oferowane w USA - przez marki Dodge i Jeep. Następnie dołączą do nich ze swoimi autami Alfa Romeo, Chrysler czy Maserati. Stellantis deklaruje, że do 2026 roku na rynek trafi osiem nowych modeli zbudowanych na wspomnianej platformie. Samochody zbudowane na platformie będą produkowane w kilku zakładach w Europie i Ameryce Północnej. Koncern deklaruje przy tym, że modele te będą również oferowane w wariantach hybrydowych i spalinowych.