Coraz większe problemy Tesli. Nie będzie taniego modelu dla mas?

Dziennikarze agencji Reutera dotarli do źródeł, według których Tesla miała porzucić projekt swojego nowego samochodu przeznaczonego na rynek masowy. Niedoszła nowość amerykańskiej marki miała stanowić odpowiedź na stosunkowo tanią elektromobilność i stać się bezpośrednią konkurencją dla chińskich producentów samochodów elektrycznych.

Tesla przegrywa z chińskimi producentami

Z opublikowanego raportu wynika, że firmie Elona Muska nie udało się ostatecznie sprostać wymaganiom stawianym przez koncerny motoryzacyjne z Państwa Środka. Podczas gdy początkowo oczekiwano, że nowy samochód Tesli będzie mógł trafić do sprzedaży w cenie ok. 25 tys. dolarów, chińscy producenci już teraz są gotowi zalać światowe rynki elektrykami w cenach 10 tys. dolarów. To przy obecnych kosztach produkcji Tesli prawdopodobnie okazało się warunkiem nie do spełnienia.

Reuters twierdzi, że zamiast skupiać się na nierównej rywalizacji, Tesla wolała postawić na rozwój w pełni autonomicznych pojazdów. Mowa tu o zapowiedzianej w 2022 roku koncepcji "robotaksówek". Te mają nie tylko zaskakiwać swoimi rozwiązaniami technicznymi, ale też być zoptymalizowanym w celu osiągnięcia idealnej równowagi pomiędzy kosztem podróży a możliwym do przejechania zasięgiem. Jeśli wierzyć w dotychczasowe zapowiedzi, innowacyjne pojazdy Elona Muska będą działać całkowicie autonomicznie i poruszać się bez najmniejszej ingerencji człowieka. Tym samym na jego wyposażeniu nie znajdziemy kierownicy ani pedałów. Co więcej - według niedawnego wpisu samego ekscentrycznego miliardera, prezentacja powyższego rozwiązania nastąpi już za kilka miesięcy.