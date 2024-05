Zakupy w Chinach to dla Polaków żadna nowość. Platformy internetowe pozwalają na wydawanie pieniędzy w Chinach, a rozwinięta sieć usług transportowych pozwala na sprawne dostarczenie przesyłek z dowolnego krańca świata. Biorąc pod uwagę, że samochody produkowane w Chinach często bywają o jedną trzecią tańsze niż ich odpowiedniki z innych części świata, można rozważać i taki zakup.



Koszty importu samochodów z Chin

Import elektrycznych pojazdów z Chin wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Minimalne obciążenie finansowe to 10 proc. cło i 23 proc. VAT, co łącznie daje 33 proc. dodatkowych kosztów, które trzeba pokryć. Te opłaty są niezmienne i dotyczą każdego nowego pojazdu wprowadzanego na rynek UE. W przypadku samochodów z napędem spalinowym dochodzi jeszcze koszt akcyzy wynoszący 3,1 proc. dla silników do 2000 cm³ i 18,6 proc. dla silników powyżej 2000 cm³. Do ceny należy jeszcze doliczyć koszt frachtu morskiego, który według Cezarego Ewertowskiego z firmy logistycznej ADECON może wynieść nawet 3 tysiące dolarów, czyli przeszło 12 tysięcy złotych, a także transportu z portu do miejsca docelowego - w kwocie około 2 tysięcy złotych.



Dodatkowa opłata w przyszłości

Zainteresowanie zakupem aut z Chin rośnie, lecz Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie, które może skutkować wprowadzeniem dodatkowych opłat antydumpingowych, sięgających nawet 25 proc. wartości towaru. Do czasu zakończenia działań prowadzonych przez Komisję Europejską, czyli do listopada 2024 r., importujący takie auta nie będą ponosili dodatkowych opłat z tytułu ceł i innych danin. Ale zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą dokonać dodatkowej rejestracji faktu zakupu takiego pojazdu takiego pojazdu, a z czasem - mogą zostać objęte dodatkową opłatą.



Wszystkie pojazdy, które zarejestrowane zostały jako sprowadzone z Chin zgodnie z obowiązującym od marca 2024 r. rozporządzeniem, będą mogły podlegać opłatom z tytułu cła wyrównawczego lub antydumpingowego tłumaczy Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

W najgorszym wypadku może to oznaczać, że na koniec roku importujący auto z Chin zostanie poproszony o uiszczenie 25 proc. wartości auta na rzecz nowo wprowadzonego podatku.

Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że oficjalny polski importer marki może odmówić usunięcia ewentualnych usterek w ramach gwarancji wskazując, że nie obejmuje ona pojazdów przeznaczonych na rynek chiński.



Chińskie samochody w Europie - udział w rynku

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA), udział chińskich marek w sprzedaży nowych elektryków w Unii Europejskiej wzrósł z 0,4% w 2019 roku do 3,7% w końcu 2022 roku. Prognozuje się, że do 2025 roku udział ten osiągnie 15%. Wynika to nie tylko z korzystnych cen, ale także z rosnącej jakości i zaawansowania technologicznego pojazdów produkowanych w Chinach.

Chociaż zakup elektrycznych aut z Chin może na pierwszy rzut oka wydawać się korzystny cenowo, suma obowiązujących opłat może zaskoczyć wielu potencjalnych kupujących. Warto zatem dokładnie analizować wszystkie aspekty związane z importem, by uniknąć nieprzewidzianych wydatków i zapewnić sobie najbardziej kosztowo efektywną inwestycję.