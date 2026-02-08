W skrócie W 2025 roku w Polsce zarejestrowano ponad 19 tys. nowych samochodów z instalacjami gazowymi, co stanowi wzrost o 15,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dacia Sandero z fabryczną instalacją LPG była liderem sprzedaży na polskim rynku, a Grupa Renault zanotowała największy udział aut na gaz.

Ministerstwo Energii wskazało, że przejechanie 100 km autem na LPG jest tańsze niż samochodem elektrycznym ładowanym w domu, a koszty jazdy na gazie są najniższe na rynku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) w 2025 roku w Polsce zarejestrowano 19 177 nowych samochodów (+15,7 proc.), które zestawieniu dotyczącym źródła napędu zakwalifikowane zostały jako "inne". Chodzi o pojazdy z alternatywnymi układami napędami - wodorowym, tankowane CNG lub z fabryczną instalacją gazową. Ponieważ w Polsce rejestracje pierwszych dwóch typów sprowadzają się raczej do pojedynczych egzemplarzy, śmiało powiedzieć można, że w 2025 roku na nasze drogi wyjechało ponad 19 tys. nowych aut wyposażonych w fabryczne instalacje gazowe.

Ile nowych aut z LPG zarejestrowano w Polsce w 2025 roku?

W rzeczywistości nowych aut z instalacjami gazowymi może być znacznie więcej, bo część z nich, jak np. sprzedawane nad Wisłą auta marek Baic, KGM czy np. Forthing, często otrzymują dedykowane instalacje montowane u dealerów, już po pierwszej rejestracji.

Z drugiej strony, nawet jeśli przyjąć, że wszystkie z 19,2 tys. odnotowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (organizacja członkowska ACEA) rejestracji aut z napędami alternatywnymi dotyczyło LPG, w skali całego polskiego rynku - ponad 597,4 tys. rejestracji nowych aut w 2025 roku - wynik trudno uznać za imponujący. Dla porównania, w ubiegłym roku na polskie ulice trafiło przeszło dwukrotnie więcej - ponad 43,3 tys. - samochodów elektrycznych.

Dacia mistrzem LPG w Polsce. Sandero hitem sprzedaży

Zdecydowanym liderem polskiego rynku nowych aut z fabryczną instalacją gazową jest Grupa Renault i marka Dacia

W 2025 roku sprzedaliśmy 13 000 sztuk samochodów Dacia z LPG, co stanowiło 58 proc. ogółu sprzedaży marki

W podziale na poszczególne modele niekwestionowanym królem jest Dacia Sandero (w tym Sandero Stepway). Aż 80 proc. polskiej sprzedaży stanowią egzemplarze z fabryczną instalacją gazową.

Aż 75 proc. sprzedanych w 2025 roku w Polsce nowych Dacii Jogger wyposażonych było w fabryczną instalację gazową Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Na LPG decyduje się też przytłaczająca większość - bo aż 75 proc. - polskich nabywców Dacii Jogger. Ponad połowa nabywców (54 proc.) zdecydowała się też w ubiegłym roku na Dustera z instalacją gazową. W przypadku jego większej siostry - Dacii Bigster - auta z LPG odpowiadały w ubiegłym roku za 32 proc. rejestracji

Patrząc przez pryzmat fabrycznej instalacji gazowej, hitami sprzedaży określić też można dwa modele Renault - Captur LPG (54,8 proc. udziału w sprzedaży Captura) i Clio LPG (51,3 proc. udziału w sprzedaży Clio).

Dacia Sandero z LPG królem kosztów. Taniej niż elektrykami

Popularność LPG wśród klientów decydujących się na nowe Sandero łatwo wytłumaczyć. Przy deklarowanym przez producenta zużyciu 5,4 l benzyny na 100 km i 6,8 l LPG na 100 km, koszt eksploatacji samochodu na gazie jest około 40 proc. niższy.

Dacia Sandero to obecnie król sprzedaży nowych aut z fabrycznym LPG w Polsce materiały prasowe

Jeśli przyjąć, że średnia cena litra LPG to 2,70 zł, pokonanie dystansu 100 km kosztuje właściciela Dacii Sandero zaledwie 18,36 zł. Ten sam dystans przejechany na benzynie kosztować będzie ponad 30 zł.

Ministerstwo nie ma wątpliwości. LPG najtańsze w Polsce

Rosnącą popularność nowych aut z LPG tłumaczy najnowsze zestawienie dotyczące kosztów przejechania 100 km samochodem z różnymi układami napędowymi. Dane za ostatni kwartał 2025 opracowane przez Ministerstwo Energii wskazują, że w kategorii kosztów eksploatacji, samochody z instalacją gazową wciąż nie mają sobie równych.

Średni koszt przejechania 100 km autem na LPG wynosił w IV kwartale 2025 roku 20,51 zł. Dla porównania, w przypadku popularnych modeli określanych jako "średnie crossovery i SUV-y" (ponad 50 proc. udziału w rynku nowych aut), pozostałe paliwa prezentowały się następująco:

benzyna - 39,46 zł/100 km,

olej napędowy - 35,93 zł/100 km,

samochód elektryczny ładowany na publicznych stacjach - 45,22 zł/100 km.

Co ciekawe, w oficjalnym zestawieniu samochody z LPG pokonały też auta elektryczne ładowane w domu! Zdaniem Ministerstwa Energii taniej niż na LPG jeździć można wyłącznie ładowanym w domu elektrycznym kompaktem (19,23 zł/100 km). W przypadku elektrycznych SUV-ów i crossoverów koszt pokonania 100 km wynosi jednak 20,57 zł czyli o 6 groszy drożej niż statystycznym samochodem z instalacją gazową.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL