W skrócie Skarbówka regularnie organizuje licytacje samochodów, których ceny wywoławcze zaczynają się już od 750 zł.

Auta pochodzą z egzekucji komorniczych, zabezpieczeń i przepadków orzeczonych przez sądy.

Zakup wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak naprawy, rejestracja i przegląd techniczny.

Licytacje samochodów skarbówki - skąd pochodzą auta?

Samochody sprzedawane przez skarbówkę pochodzą głównie z egzekucji komorniczych, zabezpieczeń majątkowych oraz przepadków orzeczonych przez sądy. Państwo nie prowadzi działalności handlowej w zakresie sprzedaży aut, dlatego celem licytacji jest szybkie upłynnienie mienia i odzyskanie choć części należności.

Licytacje organizują lokalne urzędy skarbowe oraz Izba Administracji Skarbowej. Ogłoszenia publikowane są w oficjalnych obwieszczeniach, a udział w nich może wziąć każda osoba spełniająca wymagania formalne.

Samochody od 750 zł. Konkretne oferty z Mazowsza

W styczniu licytacje zaplanowano m.in. w woj. mazowieckim. Najtańszą ofertą jest Volkswagen Passat z 1999 r., wystawiony w Mławie z ceną wywoławczą 750 zł. W Radomiu na sprzedaż trafi Alfa Romeo z 2002 r., której cena startowa wynosi 900 zł.

W Piasecznie wystawiono dwa samochody marki BMW: model 316i z 2003 r. za 2250 zł oraz BMW 730 z tego samego rocznika z ceną wywoławczą 10 500 zł. W Warszawie, w siedzibie urzędu skarbowego na Bielanach, licytowane będzie BMW 320i Touring z 2006 r. za 5625 zł.

W ofercie pojawiają się także nowsze pojazdy. W Mławie zaplanowano licytację Mercedesa-Benz z 2017 r. z automatyczną skrzynią biegów. Cena wywoławcza wynosi 41850 zł, a licytacja odbędzie się 16 stycznia.

Stan techniczny i realne koszty po zakupie

Niska cena wywoławcza nie oznacza braku ryzyka. Skarbówka sprzedaje pojazdy w stanie, w jakim zostały przejęte. Część aut ma widoczne usterki, nieaktualne badania techniczne lub braki w dokumentacji. Oględziny są możliwe wyłącznie w wyznaczonych terminach i bez jazdy próbnej.

W praktyce oznacza to, że realny koszt zakupu może wzrosnąć o tysiące złotych. Przegląd techniczny, naprawy, rejestracja czy transport pojazdu z miejsca licytacji to wydatki, które kupujący musi uwzględnić we własnym zakresie.

Wadium i formalności przed licytacją

W większości przypadków warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium, zazwyczaj w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Brak wpłaty oznacza brak dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsc i warunków licytacji publikowane są w oficjalnych obwieszczeniach urzędów skarbowych.

Po wygranej licytacji nabywca ma określony czas na uregulowanie należności. Dopiero po zapłacie możliwe jest odebranie pojazdu.

