Do zdarzenia doszło w poniedziałek 9 marca wczesnym rankiem w miejscowości Kolonia Kuźnia w powiecie szydłowieckim. 19-letni kierowca Audi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Przyczyną kolizji okazał się alkohol. Młody człowiek był kompletnie pijany - miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Niestety, na tym sprawa się nie zakończyła. Gdy na drodze pojawiły się utrudnienia związane z usuwaniem rozbitego Audi, doszło do serii stłuczek, w których uszkodzony został między innymi wóz straży pożarnej. Rozbitych zostało również kilka samochodów osobowych.

W zdarzeniu najbardziej ucierpiał 43-letni kierowca Citroena, który wjechał w stojący samochód straży pożarnej, mężczyzna został przewieziony do szpitala. Następnie w tym samym miejscu doszło do kolizji trzech pojazdów osobowych - Subaru, Hyundaia i Dacii.

Na drodze wciąż trzeba liczyć się z utrudnieniami, jako że ruch w obu kierunkach odbywa się po jednym pasie. Dlatego policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

