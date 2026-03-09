Seria kolizji na drodze S7 pod Szydłowcem. Policja apeluje do kierowców

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Aktualizacja

W poniedziałek rano na drodze S7 koło Szydłowca doszło do karambolu, w którym uszkodzony został między innymi wóz straży pożarnej. Obecnie droga w obu kierunkach jest przejezdna, ale tylko jednym w pasem w obu kierunkach. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności.

Szarobezowy Citroen z uszkodzonym przodem po zderzeniu z czerwonym wozem strażackim na poboczu S7.
Kierowca Citroena, który uderzył w wóz straży został ranny i trafił do szpitalaPolicja

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 9 marca wczesnym rankiem w miejscowości Kolonia Kuźnia w powiecie szydłowieckim. 19-letni kierowca Audi stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Przyczyną kolizji okazał się alkohol. Młody człowiek był kompletnie pijany - miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Niestety, na tym sprawa się nie zakończyła. Gdy na drodze pojawiły się utrudnienia związane z usuwaniem rozbitego Audi, doszło do serii stłuczek, w których uszkodzony został między innymi wóz straży pożarnej. Rozbitych zostało również kilka samochodów osobowych.

W zdarzeniu najbardziej ucierpiał 43-letni kierowca Citroena, który wjechał w stojący samochód straży pożarnej, mężczyzna został przewieziony do szpitala. Następnie w tym samym miejscu doszło do kolizji trzech pojazdów osobowych - Subaru, Hyundaia i Dacii.

Na drodze wciąż trzeba liczyć się z utrudnieniami, jako że ruch w obu kierunkach odbywa się po jednym pasie. Dlatego policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

Drożej na stacjach benzynowych. "Niektórzy wykorzystują sytuację"Polsat News

Najnowsze