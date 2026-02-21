Radiowóz straży miejskiej uderzył w samochód. Kierowca pod wpływem alkoholu

Radiowozem kierował strażnik miejski, który - jak wykazało późniejsze badanie - znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez policję, która prowadzi czynności w tej sprawie.

Co grozi za jazdę "po użyciu alkoholu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, "stan po użyciu alkoholu" oznacza sytuację, w której zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila we krwi i jest to wykroczenie. Dopuszczalny poziom alkoholu to 0,2 promila, z kolei powyżej 0,5 promila kierowca popełnia przestępstwo.

Jednak już za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grożą surowe konsekwencje prawne. Kierowca może zostać ukarany aresztem albo grzywną nie niższą niż 2,5 tys. zł. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Dodatkowo na konto kierowcy trafia 15 punktów karnych.

W przypadku funkcjonariusza publicznego konsekwencje mogą obejmować również odpowiedzialność dyscyplinarną oraz utratę pracy.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa wszczął wewnętrzne postępowanie mające na celu dokładne wyjaśnienie przebiegu i przyczyn kolizji. W jego następstwie zapowiedziano podjęcie kroków zmierzających do zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

W krakowskiej straży miejskiej będą kontrole trzeźwości

W wydanym komunikacie podkreślono, że zdarzenie miało charakter incydentalny. Jednocześnie komendant podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w wewnętrznych przepisach jednostki. Nowe regulacje mają obejmować systemowe kontrole trzeźwości strażników rozpoczynających służbę, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń. Sprawa budzi jednak poważne wątpliwości dotyczące standardów bezpieczeństwa i odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Do czasu zakończenia postępowania przez policję oraz zakończenia czynności wewnętrznych w straży miejskiej, nie są znane dalsze szczegóły dotyczące konsekwencji prawnych dla kierującego radiowozem.

