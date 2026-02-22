Pożyczył od kolegi Porsche, żeby się przejechać. Wpadł w sidła policji

Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7 pod Elblągiem w piątek wieczorem. Funkcjonariusze grupy Speed, którzy patrolowali drogę nieoznakowanym radiowozem dostrzegli nagle szybko poruszające się Porsche.

2900 zł mandatów i 23 punkty karne

Radiowóz przyśpieszył i pojechał za niemieckim SUV-em. W momencie pomiaru policyjne auto poruszało się z prędkością ponad 200 km/h. W miejscu, w którym dokonano pomiaru obowiązywało ograniczenie prędkości do 120 km/h.

Auto zostało zatrzymane do kontroli, za jego kierownicą siedział 40-latek. Mężczyzna otrzymał mandaty w łącznej wysokości 2900 zł, może się również cieszyć, że nie stracił prawa jazdy, bo jego kontro punktowe wzbogaciło się o 23 punkty. Przypomnijmy, że dokument jest zatrzymywany po przekroczeniu 24 punktów. Przez najbliższy rok mężczyznę czeka więc bardzo ostrożna jazda.

W momencie pomiaru radiowóz jechał 202 km/h Policja

Pożyczył auto od kolegi, chciał się przejechać Porsche

Funkcjonariusze "docenili" mandatami przekroczenie prędkości o ponad 80 km/h, a także korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami (Porsche światłami "przeganiało" znajdujące się z przodu pojazdy) oraz zmiany pasa ruchu bez sygnalizowania tego manewru kierunkowskazem.

40-latek tłumaczył, że jego szybko, bo jego kolega dał mu się przejechać nowo zakupionym Porsche. Przejażdżka okazała się bardzo kosztowna.

Ile wynoszą kary za przekroczenie prędkości?

Kary za zbyt szybką jazdę prezentują się następująco:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych

