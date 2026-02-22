Pożyczył od kolegi Porsche, żeby się przejechać. Wpadł w sidła policji

Policjanci grupy Speed zatrzymali kierowcę Porsche, który jechał drogą ekspresową z prędkością 200 km/h. Mężczyzna otrzymał w sumie mandaty na 2900 zł.

Szeroka autostrada z licznymi pasami ruchu przebiegająca przez teren zielony z przejściem dla zwierząt nad drogą, w rogu zdjęcia widoczny obraz z policyjnego radaru przedstawiający samochód jadący z prędkością 202 km/h.
Kierowca Porsche zapłacił 2900 zł mandatu i dostał 23 punktyMateusz GrochockiEast News

Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7 pod Elblągiem w piątek wieczorem. Funkcjonariusze grupy Speed, którzy patrolowali drogę nieoznakowanym radiowozem dostrzegli nagle szybko poruszające się Porsche.

2900 zł mandatów i 23 punkty karne

Radiowóz przyśpieszył i pojechał za niemieckim SUV-em. W momencie pomiaru policyjne auto poruszało się z prędkością ponad 200 km/h. W miejscu, w którym dokonano pomiaru obowiązywało ograniczenie prędkości do 120 km/h.

Auto zostało zatrzymane do kontroli, za jego kierownicą siedział 40-latek. Mężczyzna otrzymał mandaty w łącznej wysokości 2900 zł, może się również cieszyć, że nie stracił prawa jazdy, bo jego kontro punktowe wzbogaciło się o 23 punkty. Przypomnijmy, że dokument jest zatrzymywany po przekroczeniu 24 punktów. Przez najbliższy rok mężczyznę czeka więc bardzo ostrożna jazda.

Ekran z policyjnego radaru zarejestrował samochód jadący z prędkością 202 km/h nocą na oświetlonej drodze, na wyświetlaczu widoczne są dane pomiarowe oraz czerwone podkreślenie prędkości.
W momencie pomiaru radiowóz jechał 202 km/hPolicja

Pożyczył auto od kolegi, chciał się przejechać Porsche

Funkcjonariusze "docenili" mandatami przekroczenie prędkości o ponad 80 km/h, a także korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami (Porsche światłami "przeganiało" znajdujące się z przodu pojazdy) oraz zmiany pasa ruchu bez sygnalizowania tego manewru kierunkowskazem.

40-latek tłumaczył, że jego szybko, bo jego kolega dał mu się przejechać nowo zakupionym Porsche. Przejażdżka okazała się bardzo kosztowna.

Ile wynoszą kary za przekroczenie prędkości?

Kary za zbyt szybką jazdę prezentują się następująco:

  • do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny
  • 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne
  • 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne
  • 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych
  • 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych
  • 31-40 km/h - mandat 800 zł (w ramach recydywy 1,6 tys. zł) i 9 punktów karnych
  • 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł (recydywa 2 tys. zł) i 11 punktów karnych
  • 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł (recydywa 3 tys. zł) i 13 punktów karnych
  • 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł (recydywa 4 tys. zł) i 14 punktów karnych
  • 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych
