W skrócie Urządzenie stylizowane na koparkę mierzy prędkość pojazdów przy remontowanych odcinkach dróg.

Radar jest trudny do rozpoznania z daleka i może być ustawiany w różnych miejscach robót.

Część kierowców uważa takie rozwiązanie za pułapkę, inni podkreślają kwestie bezpieczeństwa.

W miejscach, gdzie prowadzone są prace drogowe, ograniczenia prędkości mają szczególne znaczenie. Mimo to wielu kierowców ignoruje znaki, zwalniając dopiero wtedy, gdy dostrzeże klasyczny fotoradar. Właśnie dlatego zdecydowano się na rozwiązanie trudniejsze do rozpoznania z daleka, które wtapia się w krajobraz budowy.

Przykładem jest radar wykorzystywany od pewnego czasu w Queensland w Australii. Nowe urządzenie do pomiaru prędkości stylizowane jest na niewielką koparkę. Ma charakterystyczną sylwetkę, przypomina sprzęt używany przez drogowców i pomalowane jest w intensywne, ostrzegawcze kolory typowe dla maszyn pracujących przy jezdni. Dzięki temu kierowca, widząc je z oddali, traktuje je jako element zaplecza remontu, a nie narzędzie kontroli.

Rutyna sprzyja łamaniu przepisów. Fotoradar udaje koparkę

To właśnie element zaskoczenia okazuje się kluczowy. Radar ukryty w obudowie przypominającej koparkę nie rzuca się w oczy tak jak tradycyjna kamera ustawiona na słupie czy przyczepie. Kierowcy często orientują się, z czym mają do czynienia, dopiero po fakcie. Urządzenie może być ustawiane w różnych miejscach prowadzonych robót, co dodatkowo utrudnia przewidzenie jego lokalizacji.

Twórcy rozwiązania wychodzą z założenia, że rutyna sprzyja łamaniu przepisów. Gdy kierowcy wiedzą, gdzie zazwyczaj stoją fotoradary, zwalniają jedynie punktowo. W strefach prac drogowych bywa to szczególnie niebezpieczne, ponieważ zagrożenie występuje na całym odcinku, a nie tylko w jednym miejscu.

Bezpieczeństwo na całym odcinku. Kierowcy nie są pewni

Maszyna przypominająca koparkę ma sprawić, że kierowcy będą zachowywać ostrożność na całej długości remontowanego fragmentu drogi. Brak pewności co do obecności kontroli ma skłaniać do stałego przestrzegania ograniczeń prędkości, a nie jedynie chwilowego hamowania przed znanym punktem pomiaru.

Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślają, że najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników drogowych oraz samych kierowców. W strefach robót margines błędu jest niewielki, a nadmierna prędkość może prowadzić do poważnych wypadków. Jeśli nietypowa forma radaru realnie przyczyni się do zmniejszenia ryzyka, cel wydaje się uzasadniony.

Urządzenie to pułapka, która celowo wprowadza w błąd?

Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Część kierowców uważa, że urządzenie celowo wprowadza w błąd i działa bardziej jak pułapka niż element prewencji. Jedno jest pewne - koparka, która w rzeczywistości mierzy prędkość, skutecznie przyciąga uwagę i zmienia sposób postrzegania kontroli w strefach remontów.

Niezależnie od opinii, pojawienie się takich "maszyn" oznacza, że w rejonie prac drogowych warto zachować szczególną czujność. Tym razem to, co wygląda jak zwykła koparka, może okazać się elektronicznym strażnikiem przepisów.

