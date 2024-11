Wynika to wprost z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. Co więcej, wysokość rekompensat jest co kwartał aktualizowana i podwyższana, między innymi zgodnie z rosnącą inflacją. Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie komunikat, w którym ogłosiło nowe stawki rekompensat.

W Polsce na początku lat 80. XX wieku niedobór samochodów doprowadził do wprowadzenia systemu przedpłat i losowań. Chętni wpłacali pieniądze na wybrany model (najczęściej Fiata 126p lub Fiata 125p) i czekali, aż w losowaniu zostanie im przydzielony wymarzony pojazd. Choć niektórzy, dzięki koneksjom i zaradności, potrafili ominąć oficjalną procedurę, zdecydowana większość musiała zdać się na łut szczęścia. Liczba osób oczekujących na przydział samochodu znacznie przewyższała dostępną pulę pojazdów do rozlosowania. Doprowadziło do tego, że nie wszyscy, którzy wpłacili pieniądze otrzymali wymarzone auto.

Ile wynosi rekompensata za Fiata 125p i Fiata 126p?

W tym roku niedoszli właściciele Fiatów mogą zgłosić się do oddziałów PKO Banku Polskiego z dowodem tożsamości oraz dowodem przedpłaty. Według statystyk ministerstwa, nadal 221 osób, które wpłaciły pieniądze na Malucha oraz 17 tych, które odkładały na Dużego Fiata, nie odebrało rekompensaty wraz z naliczonymi odsetkami. O jakich kwotach mowa? W przypadku Fiata 126p bank wypłaci 19 391 zł, a Fiata 125p – 27 479 zł. Jeszcze w lutym mijającego roku można było otrzymać, odpowiednio, 18 654 zł i 26 435 zł. Dla porównania w połowie 2023 roku było to 17 517 zł i 24 823 zł.

Rekompensaty wypłacane są od 1997 roku, większość osób zgłosiła się po pieniądze. Wówczas, w pierwszej puli wypłat, oddawano 5930 zł za Malucha i 8400 zł za Dużego Fiata.

Fiaty 125p i 126p praktycznie zniknęły z polskich ulic, coraz częściej są jedynie obiektem westchnień osób, które z uwagi na sentyment trzymają auto "po dziadku" lub poszukują egzemplarzy do renowacji. Produkcja Fiata 126p zakończyła się w 2000 roku w fabryce w Bielsku-Białej, natomiast ostatnie egzemplarze Fiata 125 wyprodukowano w 1991 roku.