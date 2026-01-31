O włos od tragedii na przejściu. Wzorowe zachowanie pieszego

Nagranie wykonane zostało kamerą monitoringu zamontowaną w miejskim autobusie. Kierowca tego pojazdu stał na przystanku, za którym wyznaczono przejście dla pieszych. Na przejście wszedł pieszy, nabywając pierwszeństwo przez samochodami.

Pieszy wyszedł zza autobusu, nadjechał samochód

Tymczasem lewym pasem nadjechał Ford kierowany przez 21-latka. Jego kierowca nie mógł widzieć znajdującego się za autobusem pieszego, ale nie powinien omijać stojącego przed przejściem pojazdu. Tymczasem wykonał ten manewr i wjechał na przejście. Gdyby pieszy nie zachował szczególnej ostrożności podczas przechodzenia, doszłoby do potrącenia, które mogłoby mieć tragiczne konsekwencje.

Mogło dojść do tragedii. 21-latek odpowie przed sądem Interia pl materiały prasowe

Nagranie trafiło na policję, funkcjonariusze szybko dotarli do kierowcy Forda. Wobec złamania przez 21-latka kilku przepisów (omijanie autobusu przed przejściem, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym) funkcjonariusze zdecydowali o odstąpieniu od karania młodego kierowcy mandatem. Zamiast tego zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.

Pieszy zachował szczególną ostrożność i uratował zdrowie, a może życie

W tej całej sytuacji należy jednak podkreślić wzorowe zachowanie pieszego, który wiedział, że podczas korzystania z przejścia jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność. Dzięki temu mógł prawidłowo zareagować na niezgodną z przepisami jazdę kierowcy Forda i uratował swoje zdrowie, a być może nawet życie.

Przejście dla pieszych to, zgodnie z przepisami, część jezdni, więc pieszy na przejściu, dla własnego bezpieczeństwa, nie powinien nigdy tracić czujności. Nie przez przypadek wymóg zachowania szczególnej ostrożności w okolicy przejścia zapisano zarówno w odniesieniu do kierowców, jak i pieszych.