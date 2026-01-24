Nowe tablice do aut używanych. Na tę zmianę czekaliśmy od lat

Przez lata wszyscy wiedzieli, że ten system nie działa - ale nikt go nie naprawiał. Teraz wreszcie się to zmienia. Nowe tablice nie są ciekawostką legislacyjną, tylko odpowiedzią na realny problem rynku, który przez lata funkcjonował na półlegalnych zasadach. To moment, w którym używane auta przestają być "drugą kategorią" motoryzacji.

Rynek używanych przez lata działał w szarej strefie

W Polsce sprzedaje się rocznie niemal dwukrotnie więcej samochodów używanych niż nowych. Mimo to przez lata rynek wtórny nie miał narzędzi, które w świecie aut nowych funkcjonują od dawna. Dealer może legalnie wyjechać nowym samochodem na jazdę testową dzięki profesjonalnym tablicom. Sprzedawca używanego auta - już nie.

Efekt był prosty: testy "na słowo honoru", jazdy po placu, krótkie przejazdy na cudzych tablicach, prowizoryczne polisy i ciągłe balansowanie na granicy prawa. Ten problem był powszechny, ale systemowo nierozwiązany. Do teraz.

Nowe tablice rejestracyjne dla aut używanych od 2026 roku

Od 5 lipca 2026 roku wchodzi w życie nowelizacja przepisów, która rozszerza system profesjonalnych tablic rejestracyjnych także na samochody używane. Oznacza to, że firmy zajmujące się handlem autami z rynku wtórnego będą mogły legalnie korzystać z takich samych narzędzi jak dealerzy nowych pojazdów.

To nie jest kosmetyczna korekta. To domknięcie systemu, który przez lata był niespójny: jedna część rynku działała na jasnych zasadach, druga w szarej strefie.

Czym są profesjonalne zielone tablice

Nowe rozwiązanie dotyczy tzw. profesjonalnych tablic rejestracyjnych z zielonymi znakami. Nie są one przypisane do jednego pojazdu, lecz do przedsiębiorcy. Mogą być przekładane między samochodami znajdującymi się w ofercie firmy i służą do jazd próbnych, demonstracyjnych, logistycznych oraz technicznych.

W praktyce oznacza to, że auto używane nie musi być każdorazowo rejestrowane i ubezpieczane tylko po to, by klient mógł się nim legalnie przejechać. Tablica "idzie za firmą", a nie za samochodem.

Jak działają zielone tablice dla samochodów używanych w praktyce

Z profesjonalnych tablic będą mogły korzystać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Konieczne będzie posiadanie odpowiedniego wpisu w CEIDG lub KRS oraz wykupienie dedykowanego ubezpieczenia OC obejmującego korzystanie z tablic.

Jak wyjaśnia w rozmowie z Interią Maciej Szymajda z PolskiAutohandel.pl - do jednego kompletu tablic przedsiębiorca pobrać może w wydziale komunikacji nawet 100 czystych blankietów, tzw. "miękkich" dowodów rejestracyjnych, czyli pozwoleń czasowych. Przed wyjechaniem na drogę konkretnym pojazdem trzeba będzie wypisać pozwolenie czasowe i - korzystając ze specjalnego klucza i aplikacji - aktywować je w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Następnie wystarczy wykupić krótkoterminową polisę OC (tzw. ubezpieczenie komisowe) i sprowadzonym pojazdem można będzie legalnie poruszać się po polskich drogach.

Zielone tablice a samochody elektryczne - to nie to samo

Warto to wyraźnie podkreślić, bo w obiegu funkcjonują już zielone tablice dla samochodów elektrycznych i wodorowych. Tam chodzi o kolor tła i przywileje dla aut zeroemisyjnych. W przypadku zmian na 2026 rok mówimy o zupełnie innym systemie - profesjonalnych tablicach z zielonymi znakami, które są narzędziem dla firm handlujących pojazdami.

To dwa różne rozwiązania, oparte na innych przepisach i służące innym celom.

Co nowe tablice zmienią dla kupujących auta używane

Dla klientów oznacza to jedno: koniec jazd "na lewo". Test używanego auta przestanie być sytuacją niejasną prawnie. Będzie ubezpieczenie, odpowiedzialność i jasne zasady. Kupujący nie będzie musiał się zastanawiać, czy bierze udział w czymś, co formalnie nie powinno mieć miejsca.

To także większa przejrzystość rynku. Jeśli jazda próbna jest legalna i ustandaryzowana, trudniej ukryć wady auta, a łatwiej porównać oferty.

Dlaczego nowe tablice dla aut używanych to realna zmiana rynku

Nie chodzi tylko o tablice. Chodzi o filozofię. Po raz pierwszy państwo przyznaje, że rynek wtórny to nie margines, lecz główny nurt motoryzacji w Polsce. I daje mu narzędzia, które od dawna miała druga strona rynku.

To zmiana, na którą branża czekała latami. I jedna z tych regulacji, które nie wyglądają spektakularnie, ale realnie porządkują codzienność tysięcy sprzedawców i milionów kupujących.

