W wielu starszych samochodach jakość świateł wciąż odbiega od dzisiejszych standardów. Halogenowe reflektory mają ograniczony zasięg i skuteczność, co szczególnie widać po zmroku. Nic więc dziwnego, że część kierowców próbuje to poprawić na własną rękę i sięga po LED-owe zamienniki. Niestety - jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

LED w samochodzie - przepisy w 2026 roku

Obecnie oświetlenie pojazdów w Polsce podlega przepisom homologacyjnym wypracowanym w ramach systemu ONZ - dokładnie regulacjom UNECE. To one określają, jakie źródła światła mogą być stosowane w konkretnych reflektorach i na jakich warunkach.

Kluczowe regulacje to m.in.:

Regulamin nr 37 - klasyczne żarówki halogenowe,

Regulamin nr 128 - źródła światła LED,

Regulamin nr 112 - reflektory świateł mijania i drogowych,

Regulamin nr 48 - zasady montażu i instalacja oświetlenia w pojeździe.

LED zamiast halogenu H4 lub H7. Czy to legalne?

Zasada jest prosta: samochód musi odpowiadać homologacji, którą otrzymał jako kompletne urządzenie. Jeśli reflektor został dopuszczony do ruchu z żarówką halogenową H4 lub H7, to sama podmiana źródła światła na LED - bez homologacji całego zestawu - oznacza utratę tej zgodności.

W praktyce przekłada się to na jedno: zdecydowana większość dostępnych dziś LED-owych "zamienników" do reflektorów halogenowych pozostaje formalnie poza przepisami.

Dlaczego korzystanie z LED-ów było dotąd sprzeczne z prawem

Obowiązujące regulacje UNECE powstawały w czasach, gdy reflektor i źródło światła stanowiły jeden, nierozerwalny element. Konstrukcja przepisów nie uwzględniała sytuacji, w której tradycyjną żarówkę można zastąpić inną technologią.

Tymczasem rynek wyraźnie przyspieszył. Diody LED oferują większą skuteczność, dłuższą żywotność i niższe zużycie energii. Problemem nie była technologia, lecz brak spójnych zasad dopuszczenia takich rozwiązań do ruchu. W efekcie pojawiła się szara strefa - produkty formalnie przeznaczone "poza drogami publicznymi", które w praktyce trafiają do codziennie użytkowanych samochodów.

Nowe prace UNECE mają ten problem rozwiązać systemowo.

Kiedy LED-y będą legalne? Harmonogram ONZ

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media branżowe oraz potwierdzanymi przez przedstawicieli resortu infrastruktury, wdrażanie nowych zasad będzie odbywać się etapami:

2026 r. - LED retrofit dla świateł przeciwmgielnych,

2027 r. - LED retrofit dla świateł drogowych,

2028 r. - LED retrofit dla świateł mijania.

Najważniejszy dla kierowców będzie ten ostatni. To światła mijania są używane codziennie i mają największy wpływ na bezpieczeństwo jazdy nocą.

Stopniowe wprowadzanie zmian pozwala producentom przygotować odpowiednią dokumentację techniczną i przejść procedury homologacyjne.

Homologacja LED po zmianach przepisów

Nowe regulacje nie oznaczają dowolności. Legalne będą wyłącznie:

źródła światła posiadające homologację UNECE,

wskazane modele reflektorów, dla których dany retrofit uzyska dopuszczenie,

montaż zgodny z dokumentacją producenta.

To oznacza, że rynek zostanie uporządkowany. Zniknie obecna niejednoznaczność, ale granica pozostanie wyraźna: co innego produkt z homologacją, a co innego przypadkowy zamiennik.

Przepisy o LED w Polsce

Polski park samochodowy należy do najstarszych w Unii Europejskiej - średni wiek auta przekracza 15 lat. W praktyce oznacza to miliony pojazdów z reflektorami halogenowymi, projektowanymi według standardów sprzed kilkunastu, a często kilkudziesięciu lat.

Dla wielu właścicieli wymiana auta na nowsze nie wchodzi dziś w grę. Dlatego legalna i homologowana modernizacja oświetlenia może stać się realnym sposobem poprawy bezpieczeństwa bez ponoszenia kosztów zakupu nowego samochodu.

To wyraźna zmiana podejścia - zamiast wymuszać odnowę całej floty, system zaczyna dopuszczać jej stopniową modernizację od strony technicznej.

Legalne LED w starszym aucie - co zmieni nowe prawo

Na dziś obowiązują dotychczasowe przepisy - pełna legalizacja retrofitów LED w reflektorach halogenowych jeszcze nie weszła w życie. Kierunek zmian nie budzi jednak większych wątpliwości.

Prace na poziomie ONZ trwają, przyjęto już harmonogram, a Ministerstwo Infrastruktury zapowiada dostosowanie krajowych regulacji do nowych zasad.

Jeśli założone terminy zostaną dotrzymane, w perspektywie najbliższych lat LED-y w starszych autach przestaną być kwestią sporną i wejdą do oficjalnego systemu homologacji.

Dla właścicieli kilkunastoletnich samochodów oznacza to konkretną zmianę - nie rewolucję, ale realną możliwość legalnej modernizacji.

