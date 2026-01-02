Nowe pojazdy GITD. Czy kierowcy muszą się ich obawiać na drodze?

GITD to formacja, która na celownik bierze głównie samochody ciężarowe. W jej ramach funkcjonuje również tzw. CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To właśnie inspektorzy CANARD-u nadzorują postępowania mandatowe prowadzone w związku ze zdjęciami wykonanymi przez fotoradary oraz obsługują wykroczenia ujawnione przez systemy odcinkowego pomiaru prędkości.

GITD kupiła samochody do obsługi fotoradarów

Obecnie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym rozwija zaplecze techniczne, co jest związane z gwałtownie rosnącą liczbę oddawanych do użytku stacjonarnych urządzeń rejestrujących, czyli fotoradarów, systemów odcinkowego pomiaru prędkości i kontroli przejazdu na czerwonym świetle.

Nowe samochody serwisowe ITD ITD

Wszystkie systemy działają w oparciu o kamery i aparaty, ich działanie jest zautomatyzowane, jednak nie oznacza to, że nie wymagają okresowego serwisu. Stąd właśnie wynikła decyzja o zakupie nowych samochodów.

Auta będą służyły do serwisowania automatycznych systemów nadzoru ruchu ITD

Nowe Renault Trafic dla ITD

GITD z własnych środków zakupiła sześć egzemplarzy Renault Trafic z pełnym wyposażeniem, które będą wspierać obsługę infrastruktury kontrolnej. Samochody trafią do Delegatur Terenowych GITD, gdzie będą użytkowane przez zespoły techniczne CANARD.

Renault Trafic zostały oklejone w barwy GITD i posiadają żółte światła ostrzegawcze. Ich załogi nie będą się zajmowały kontrolowaniem kierowców i samochodów na drogach.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL