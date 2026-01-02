Nowe pojazdy GITD. Czy kierowcy muszą się ich obawiać na drodze?

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Generalna Inspekcja Transportu Drogowego (GITD) zakupiła nowe samochody. Czy kierowcy muszą się obawiać kontroli ze strony obsługujących je funkcjonariuszy?

Dwa białe samochody Renault z zielonym paskiem oraz oznaczeniem służbowym stoją obok siebie na parkingu z kostki brukowej, w tle widoczne drzewa i elementy infrastruktury.
Nowe samochody techniczne GITDITD

GITD to formacja, która na celownik bierze głównie samochody ciężarowe. W jej ramach funkcjonuje również tzw. CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To właśnie inspektorzy CANARD-u nadzorują postępowania mandatowe prowadzone w związku ze zdjęciami wykonanymi przez fotoradary oraz obsługują wykroczenia ujawnione przez systemy odcinkowego pomiaru prędkości.

GITD kupiła samochody do obsługi fotoradarów

Obecnie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym rozwija zaplecze techniczne, co jest związane z gwałtownie rosnącą liczbę oddawanych do użytku stacjonarnych urządzeń rejestrujących, czyli fotoradarów, systemów odcinkowego pomiaru prędkości i kontroli przejazdu na czerwonym świetle.

Trzy białe samochody dostawcze marki Renault, należące do służby nadzoru, ustawione równolegle na parkingu przy nowoczesnym budynku, otoczone zielonymi tujami i brukowaną nawierzchnią.
Nowe samochody serwisowe ITDITD

Wszystkie systemy działają w oparciu o kamery i aparaty, ich działanie jest zautomatyzowane, jednak nie oznacza to, że nie wymagają okresowego serwisu. Stąd właśnie wynikła decyzja o zakupie nowych samochodów.

Biały samochód dostawczy oznaczony napisem „NADZÓR TECHNICZNY GITD” zaparkowany na kostce brukowej obok budynku. Pojazd posiada pomarańczowe światła ostrzegawcze na dachu.
Auta będą służyły do serwisowania automatycznych systemów nadzoru ruchuITD

Nowe Renault Trafic dla ITD

GITD z własnych środków zakupiła sześć egzemplarzy Renault Trafic z pełnym wyposażeniem, które będą wspierać obsługę infrastruktury kontrolnej. Samochody trafią do Delegatur Terenowych GITD, gdzie będą użytkowane przez zespoły techniczne CANARD.

Renault Trafic zostały oklejone w barwy GITD i posiadają żółte światła ostrzegawcze. Ich załogi nie będą się zajmowały kontrolowaniem kierowców i samochodów na drogach.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynęInteria plINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze