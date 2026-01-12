W skrócie Producenci samochodów zbierają znacznie więcej danych o użytkownikach, niż jest to konieczne do działania pojazdu, w tym informacje o lokalizacji, stylu jazdy i dane wrażliwe.

Kierowcy mają ograniczone możliwości kontroli nad gromadzonymi informacjami i nie mogą skutecznie zarządzać swoimi danymi.

Branża motoryzacyjna nie oferuje realnego wyboru pod względem ochrony prywatności, a tempo cyfryzacji przewyższa obecnie istniejące regulacje.

Producenci zbierają więcej danych, niż jest to potrzebne

Eksperci z Mozilli przeanalizowali polityki prywatności 25 globalnych marek motoryzacyjnych. Wnioski okazały się jednoznaczne - każdy z producentów gromadzi znacznie więcej danych, niż jest to faktycznie niezbędne do prawidłowego działania pojazdu. Samochody rejestrują lokalizację, styl jazdy i prędkość, a także informacje pochodzące z systemów multimedialnych, aplikacji mobilnych oraz usług online. W dokumentach pojawiają się nawet zapisy dopuszczające przetwarzanie danych wyjątkowo wrażliwych, takich jak informacje o stanie zdrowia czy szczegóły dotyczące życia prywatnego użytkowników.

Najwięcej wątpliwości budzi jednak dalszy los danych gromadzonych przez samochody. Zdecydowana większość producentów pozostawia sobie możliwość udostępniania tych informacji partnerom biznesowym, a wielu z nich wprost deklaruje prawo do ich sprzedaży. Oznacza to, że dane mogą trafiać do firm trzecich, brokerów informacji lub innych podmiotów, nad którymi użytkownik nie ma żadnej kontroli. Co szczególnie alarmujące, część marek dopuszcza również przekazywanie takich informacji organom ścigania, nawet jeśli nie towarzyszy temu formalny nakaz.

Użytkownik nie wie, jakie dane zbiera auto

Raport zwraca również uwagę na bardzo ograniczone możliwości zarządzania danymi przez użytkowników. W większości przypadków kierowcy nie mają realnej opcji sprawdzenia, jakie informacje są gromadzone ani złożenia skutecznego wniosku o ich trwałe usunięcie. Pewne wyjątki dotyczą producentów działających na terenie Unii Europejskiej, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Poza Europą użytkownicy w praktyce muszą akceptować warunki narzucone przez koncerny motoryzacyjne.

Wątpliwości budzą także kwestie związane z bezpieczeństwem wspomnianych danych. Producenci bardzo rzadko ujawniają szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, a z ogólnodostępnych źródeł nie wynika, by w branży obowiązywały jednolite i wysokie standardy ochrony. Rozbudowane, skomplikowane polityki prywatności często nie dostarczają odpowiedzi na kluczowe pytania, a firmy konsekwentnie unikają jednoznacznych deklaracji w tym zakresie.

Największym problemem jest brak wyboru?

Najpoważniejszym problemem pozostaje jednak całkowity brak realnego wyboru. W odróżnieniu od smartfonów czy aplikacji mobilnych, w przypadku samochodów kwestia prywatności praktycznie nie funkcjonuje jako element konkurencji rynkowej. Niezależnie od producenta, klasy czy ceny pojazdu, podejście do gromadzenia i przetwarzania danych wygląda bardzo podobnie. Kupując nowe auto, kierowca nie ma więc możliwości "zagłosowania portfelem" na rzecz lepszej ochrony swojej prywatności.

Wniosek Mozilli jest zatem alarmujący - współczesne samochody stały się potężnymi narzędziami do zbierania informacji o użytkownikach, a tempo cyfryzacji znacznie wyprzedziło regulacje i świadomość konsumentów. Dla branży motoryzacyjnej to sygnał ostrzegawczy, a dla kierowców - przypomnienie, że dziś prywatność może kończyć się tam, gdzie zaczyna się nowoczesna technologia.

