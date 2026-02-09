Nagle zniknęło 80 metrów drogi. Zapadła się do wody

Mirosław Domagała

W niemieckiej miejscowości Coesfeld doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia - około 80 m drogi, którą jeżdżą m.in. autobusy szkolne, nagle zapadło się do do jeziora. Na szczęście w momencie, gdy doszło do katastrofy, na drodze nie było żadnego samochodu.

Ogromne zapadlisko przecinające asfaltową drogę, z uszkodzoną nawierzchnią. W tle widoczne są osoby oraz samochody służb zabezpieczających teren, otoczenie leśne po obu stronach drogi.
80 m drogi nagle zapadło się do wypełnionego wodą kopalnianego wyrobiskaCHRISTOPH REICHWEIN AFP

Droga powiatowa, która została zniszczona znajduje się niedaleko kopalni zajmującej się wydobyciem kwarcu z dna jeziora. To właśnie pracownicy kopalni, którzy wykonywali prace przy nasypie drogowym, jako pierwsi dostrzegli osuwającą się ziemię.

80-metrowy fragment drogi zapadł się do jeziora

Początkowo próbowali własnymi siłami utwardzić teren i uratować drogę, gdy zorientowali się, że ich działania są bezowocne, powiadomili służby. Straż pożarna wraz policją zdążyli zamknąć trasę dla ruchu, zanim około 80-metrowy fragment ulicy został całkowicie zniszczony, osuwają się do jeziora.

Spojrzenie z lotu ptaka na zanieczyszczony brzeg zbiornika wodnego, widoczna niebieskozielona woda kontrastująca z wyraźnie zabrudzonym, wielobarwnym brzegiem. Przy zbiorniku przebiega asfaltowa droga, a teren wokół porośnięty jest niską roślinnością.
Miejsce katastrowy w widoku z dronaAFP

Coesfeld. Tajemnicze osunięcie ziemi

W poniedziałek na miejscu zdarzenia prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego doszło do katastrofy i czy był ewentualnie związek między zawaleniem drogi, a wykonywanymi w pobliżu pracami. Obecnie ulica pozostaje zamknięta, a jej odbudowa to kwestia co najmniej miesięcy. Na miejscu pracują specjaliści, który również oceniają, czy nie ma zagrożenia dalszym osunięciem. W prace zaangażowany jest również urząd górnictwa.

Droga częściowo zapadnięta i zalana wodą, zniszczona przez erozję brzegu jeziora, otoczona drzewami i rozlewiskami wodnymi, w tle linia lasu oraz chmury.
Z dna jeziora, do którego osunęła się droga, wydobywany jest piasek kwarcowyAFP

Osuwisko wywołało duże zainteresowanie wśród mieszkańców okolicy. Do zdarzenia doszło w miejscu chętnie odwiedzanym, trasa biegła przez las, nad brzegiem jeziora z lazurową wodą. Władze pilnują, by nikt nie dostał się zbyt blisko miejsca, w którym doszło do osunięcia i nie narażał własnego bezpieczeństwa, szczególnie, że wciąż nie wiadomo, na ile stabilne są pozostałe fragmenty zniszczonej drogi.

Z jeziora wydobywany jest piasek kwarcowy

Ulica Bruchstraße, która ulegał zawaleniu, znajduje się tuż obok zalanego wodą wyrobiska, z którego od trzydziestu lat wydobywa się piasek kwarcowy. Wydobycie odbywa się tzw. metodą mokrą, a więc z dna jeziora, z głębokości do nawet 30 metrów.

Specjaliści od górnictwa będą musieli teraz ocenić, czy wydobycie nie miało wpływu na wypadek, a także, czy nie ma zagrożenia kolejnymi, podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

