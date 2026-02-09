Nagle zniknęło 80 metrów drogi. Zapadła się do wody

Droga powiatowa, która została zniszczona znajduje się niedaleko kopalni zajmującej się wydobyciem kwarcu z dna jeziora. To właśnie pracownicy kopalni, którzy wykonywali prace przy nasypie drogowym, jako pierwsi dostrzegli osuwającą się ziemię.

80-metrowy fragment drogi zapadł się do jeziora

Początkowo próbowali własnymi siłami utwardzić teren i uratować drogę, gdy zorientowali się, że ich działania są bezowocne, powiadomili służby. Straż pożarna wraz policją zdążyli zamknąć trasę dla ruchu, zanim około 80-metrowy fragment ulicy został całkowicie zniszczony, osuwają się do jeziora.

Miejsce katastrowy w widoku z drona AFP

Coesfeld. Tajemnicze osunięcie ziemi

W poniedziałek na miejscu zdarzenia prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego doszło do katastrofy i czy był ewentualnie związek między zawaleniem drogi, a wykonywanymi w pobliżu pracami. Obecnie ulica pozostaje zamknięta, a jej odbudowa to kwestia co najmniej miesięcy. Na miejscu pracują specjaliści, który również oceniają, czy nie ma zagrożenia dalszym osunięciem. W prace zaangażowany jest również urząd górnictwa.

Z dna jeziora, do którego osunęła się droga, wydobywany jest piasek kwarcowy AFP

Osuwisko wywołało duże zainteresowanie wśród mieszkańców okolicy. Do zdarzenia doszło w miejscu chętnie odwiedzanym, trasa biegła przez las, nad brzegiem jeziora z lazurową wodą. Władze pilnują, by nikt nie dostał się zbyt blisko miejsca, w którym doszło do osunięcia i nie narażał własnego bezpieczeństwa, szczególnie, że wciąż nie wiadomo, na ile stabilne są pozostałe fragmenty zniszczonej drogi.

Z jeziora wydobywany jest piasek kwarcowy

Ulica Bruchstraße, która ulegał zawaleniu, znajduje się tuż obok zalanego wodą wyrobiska, z którego od trzydziestu lat wydobywa się piasek kwarcowy. Wydobycie odbywa się tzw. metodą mokrą, a więc z dna jeziora, z głębokości do nawet 30 metrów.

Specjaliści od górnictwa będą musieli teraz ocenić, czy wydobycie nie miało wpływu na wypadek, a także, czy nie ma zagrożenia kolejnymi, podobnymi zdarzeniami w przyszłości.

