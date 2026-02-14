Drony, odcinkowe pomiary prędkości, patrole obserwujące ruch z wiaduktów, mobilne centra monitoringu ustawiane przy ruchliwych trasach - policja coraz częściej sięga po rozwiązania, które pozwalają skuteczniej namierzać kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

Krajowa Mapa Zagrożeń działa w całej Polsce

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całym kraju i jest narzędziem wykorzystywanym przez policję od kilku lat jako forma współpracy z mieszkańcami. Zgłoszenia nie trafiają automatycznie do patroli - najpierw są weryfikowane przez funkcjonariuszy. Dopiero potwierdzone sygnały mogą skutkować zwiększeniem liczby kontroli w danym miejscu.

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy mają realny wpływ na to, gdzie policja pojawi się częściej. Jeśli w jednym punkcie regularnie pojawiają się zgłoszenia dotyczące przekraczania prędkości, lokalna jednostka może skierować tam dodatkowe patrole lub przeprowadzić ukierunkowaną akcję kontrolną.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - jak działa narzędzie policji

Policjanci z Łomży postanowili sprawdzić w praktyce, jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Patrol drogówki skierowano na miejsce, które mieszkańcy wskazali jako punkt częstego przekraczania prędkości. Wystarczyła godzina kontroli, by trzech kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

Trzy prawa jazdy w godzinę. Efekty kontroli po zgłoszeniach mieszkańców

Po godzinie 18 w Miastkowie 20-letni kierowca BMW jechał o 53 km/h za szybko. Około 30 minut później w Nowogrodzie 61-latek poruszał się z prędkością 109 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Kolejne 25 minut później w Zbójnej 39-letni kierowca BMW przekroczył limit aż o 72 km/h. Bilans to trzy zatrzymane prawa jazdy oraz mandaty w wysokości 1500 i 2500 zł.

Jak zgłosić wykroczenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Aby skorzystać z mapy, wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Po wejściu na stronę należy w lewym dolnym rogu wybrać czerwone pole z symbolem plusa, wskazać kategorię zgłoszenia i podać dokładną lokalizację.

Jeśli w danym miejscu liczba zgłoszeń zaczyna rosnąć, lokalny komisariat może objąć je stałym nadzorem i częściej kierować tam patrole. W przypadku sygnałów o przekraczaniu prędkości oznacza to m.in. kontrole z użyciem laserowych mierników prędkości.

