Nie śnieg, nie mróz - tylko cienka warstwa lodu, której nie widać. W sobotę i w nocy z soboty na niedzielę marznące opady mogą w kilka minut zmienić zwykłą drogę w pułapkę. RCB rozesłało alerty, a IMGW ostrzega przed gołoledzią w dużej części kraju.

Alert RCB: marznący deszcz i śliskie drogi

RCB opublikowało w sobotę komunikat dotyczący niebezpiecznych warunków pogodowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez centrum, alert obowiązuje 24 stycznia oraz w nocy z 24 na 25 stycznia.

Uwaga! Dziś i w nocy możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach.

Gdzie wysłano alerty SMS

RCB poinformowało, że alerty trafiły do mieszkańców następujących regionów:

województwo opolskie

województwo śląskie

województwo małopolskie

województwo podkarpackie

województwo świętokrzyskie

województwo lubelskie - powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki

województwo łódzkie - powiat radomszczański

Gołoledź to realne zagrożenie. Lód tworzy się natychmiast

Marznący deszcz powstaje wtedy, gdy krople spadają na wychłodzoną nawierzchnię i zamarzają w ułamku sekundy. Kierowca widzi mokrą jezdnię, a w rzeczywistości jedzie po lodzie. To jeden z najniebezpieczniejszych scenariuszy zimowych.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia

Równolegle do alertów RCB, IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia dotyczące marznących opadów i gołoledzi. Synoptycy ostrzegają, że deszcz padający przy temperaturze poniżej zera może zamarzać na powierzchni dróg i chodników, powodując bardzo śliską nawierzchnię.

Największe zagrożenie dotyczy południowej i częściowo centralnej Polski, gdzie temperatura oscyluje w okolicach 0 st. C.

RCB i IMGW rekomendują ograniczenie podróży i zachowanie szczególnej ostrożności - szczególnie wieczorem i w nocy, gdy temperatura spada poniżej zera, a opady nadal się utrzymują.

