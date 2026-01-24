Marznący deszcz zamieni drogi w lodowisko. RCB wysłało alerty
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty SMS o marznących opadach i gołoledzi. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę 24 stycznia oraz w nocy z 24 na 25 stycznia w części kraju. Równolegle IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.
Nie śnieg, nie mróz - tylko cienka warstwa lodu, której nie widać. W sobotę i w nocy z soboty na niedzielę marznące opady mogą w kilka minut zmienić zwykłą drogę w pułapkę. RCB rozesłało alerty, a IMGW ostrzega przed gołoledzią w dużej części kraju.
Alert RCB: marznący deszcz i śliskie drogi
RCB opublikowało w sobotę komunikat dotyczący niebezpiecznych warunków pogodowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez centrum, alert obowiązuje 24 stycznia oraz w nocy z 24 na 25 stycznia.
Uwaga! Dziś i w nocy możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach.
Gdzie wysłano alerty SMS
RCB poinformowało, że alerty trafiły do mieszkańców następujących regionów:
- województwo opolskie
- województwo śląskie
- województwo małopolskie
- województwo podkarpackie
- województwo świętokrzyskie
- województwo lubelskie - powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki
- województwo łódzkie - powiat radomszczański
Gołoledź to realne zagrożenie. Lód tworzy się natychmiast
Marznący deszcz powstaje wtedy, gdy krople spadają na wychłodzoną nawierzchnię i zamarzają w ułamku sekundy. Kierowca widzi mokrą jezdnię, a w rzeczywistości jedzie po lodzie. To jeden z najniebezpieczniejszych scenariuszy zimowych.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia
Równolegle do alertów RCB, IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia dotyczące marznących opadów i gołoledzi. Synoptycy ostrzegają, że deszcz padający przy temperaturze poniżej zera może zamarzać na powierzchni dróg i chodników, powodując bardzo śliską nawierzchnię.
Największe zagrożenie dotyczy południowej i częściowo centralnej Polski, gdzie temperatura oscyluje w okolicach 0 st. C.
RCB i IMGW rekomendują ograniczenie podróży i zachowanie szczególnej ostrożności - szczególnie wieczorem i w nocy, gdy temperatura spada poniżej zera, a opady nadal się utrzymują.