W skrócie Niemcy przedłużyły kontrole graniczne na wszystkich dziewięciu granicach lądowych, w tym na granicy z Polską, co najmniej do połowy września 2026 r.

Kontrole są wyrywkowe i mogą obejmować sprawdzenie dokumentów, przeszukanie pojazdu oraz weryfikację przewożonych towarów i gotówki.

Każda osoba przekraczająca granicę powinna posiadać ważny dokument tożsamości, a za przekroczenie limitów wwożonych towarów grozi konfiskata oraz postępowanie administracyjne.

Kontrole na granicy z Niemcami przedłużone. Zmiany już obowiązują kierowców

Niemcy przedłużyły kontrole graniczne na wszystkich dziewięciu granicach lądowych, w tym na granicy z Polską. Informację potwierdził szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Alexander Dobrindt.

Nowe regulacje obowiązują od 15 marca 2026 r. Kontrole, które pierwotnie miały zakończyć się tego dnia, zostały przedłużone o kolejne sześć miesięcy, czyli co najmniej do połowy września 2026 r.

Decyzja została oficjalnie zgłoszona do Komisji Europejskiej, co jest wymagane w przypadku czasowego przywrócenia kontroli w strefie Schengen. Niemiecki rząd uzasadnia ją koniecznością ograniczenia nielegalnej migracji oraz zwiększenia nadzoru nad granicami. Kontrole obejmują wszystkie granice lądowe Niemiec - z Polską, Czechami, Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią oraz Danią.

Kontrole na granicy z Niemcami. Co oznaczają dla kierowców?

Kontrole nie mają charakteru stałego, lecz wyrywkowy. Oznacza to, że nie każdy pojazd jest zatrzymywany, ale służby wybierają samochody do kontroli losowo. Funkcjonariusze niemieckiej policji federalnej Bundespolizei mogą zatrzymać pojazd w celu sprawdzenia dokumentów oraz przewożonych rzeczy.

Podczas kontroli służby sprawdzają dokumenty kierowcy i pasażerów, weryfikują dane w systemach policyjnych, mogą zajrzeć do bagażnika i sprawdzić przewożony ładunek. Funkcjonariusze mają także prawo zapytać o cel podróży oraz planowany czas pobytu w Niemczech.

Kontrole odbywają się nie tylko na samych przejściach granicznych. Niemieckie służby mogą zatrzymać pojazd również w strefie przygranicznej, czyli w odległości do 30 kilometrów od granicy.

Dla kierowców oznacza to ryzyko opóźnień w ruchu drogowym. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej obciążonych tras łączących Polskę z Niemcami, takich jak autostrady A2 czy A4, którymi codziennie przejeżdżają tysiące samochodów osobowych i ciężarowych.

Wjazd do Niemiec 2026. Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie?

Każda osoba przekraczająca granicę powinna mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Może to być dowód osobisty albo paszport. Brak dokumentu może skutkować odmową wjazdu na terytorium Niemiec, czasowym zatrzymaniem przez służby lub koniecznością powrotu na terytorium Polski.

W przypadku podróży służbowych lub dłuższego pobytu warto mieć przy sobie dokumenty potwierdzające cel wyjazdu, na przykład rezerwację hotelu albo potwierdzenie zatrudnienia.

Co mogą sprawdzić służby na granicy z Niemcami?

Podczas kontroli niemieckie służby zwracają uwagę także na przewożone towary. Dotyczy to przede wszystkim alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz paliwa przewożonego w kanistrach. Dla podróżnych obowiązują określone limity przewozu.

Do Niemiec można wwieźć między innymi 10 litrów mocnego alkoholu, 90 litrów wina, w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego, a także 110 litrów piwa. W przypadku wyrobów tytoniowych limit wynosi 800 papierosów lub 1 kilogram tytoniu. Przekroczenie tych wartości może skutkować konfiskatą towaru oraz postępowaniem administracyjnym. Podróżni powinni pamiętać również o obowiązku zgłoszenia przewozu gotówki powyżej 10 tys. euro, czyli około 43 tys. zł.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL