Spis treści: 48. edycja Rajdu Dakar. Kiedy rozpoczyna się Dakar 2026? Polacy w Rajdzie Dakar 2026. Rekordowa liczba zgłoszeń zawodników z Polski Trasa Rajdu Dakar 2026. Pętla o długości 8000 km Trasa 48. Edycji Rajdu Dakar Gdzie oglądać Rajd Dakar 2026? Historia Rajdu Dakar

48. edycja Rajdu Dakar. Kiedy rozpoczyna się Dakar 2026?

To już siódma edycja tego kultowego rajdu, która rozgrywana będzie na saudyjskich bezdrożach. Na zawodników z całego świata czekać będzie trasa licząca 8000 km, a start i meta znajdują się w Janbu (Arabia Saudyjska). Uczestników czeka 4900 km odcinków specjalnych, etap maratoński bez wsparcia serwisu, dzień odpoczynku w Rijadzie oraz najdłuższy odcinek liczący 925 km. Rywalizacja odbędzie się w dniach 3-17 stycznia, a na linii startu pojawi się 325 pojazdów - 118 motocykli (FIM) i 207 zgłoszeń (FIA) - 72 w klasie Ultimate, 37 w klasie Challenger, 43 w klasie SSV, 8 w klasie Stock i 47 w klasie ciężarówek.

Polacy w Rajdzie Dakar 2026. Rekordowa liczba zgłoszeń zawodników z Polski

Tegoroczne zmagania Rajdu Dakar 2026 będą wyjątkowe dla kibiców znad Wisły, ponieważ od 3 do 17 stycznia będziemy mogli wspierać najliczniejszą reprezentację Polski w historii Dakaru.

Samochody osobowe:

#704 Tomasz Staniszewski/Stanisław Postawka

#764 Paweł Kośmiński/Bartosz Balicki

#780 Mariusz Pietrzycki/Kamil Jabłoński

Ciężarówki historyczne:

#902 Tomasz Białkowski/Dariusz Baśkiewicz/Adam Grodzki

#918 Robert Thiele/Rudolf Willner/Maciej Klocyk

Kategoria Ultimate:

#205 Eryk Goczał/Szymon Gospodarczyk

#206 Marek Goczał/Maciej Marton

#209 Michał Goczał/Diego Ortega

Challanger:

#325 Piotr Beaupre/Jarosław Kazberuk

#326 Łukasz Zoll/Michał Zoll

SSV:

#428 Maciej Oleksowicz/Marcin Sienkiewicz

#433 Hassan Jameel/Maciej Giemza

Samochody ciężarowe:

#621 Dariusz Łysek/Jacek Czachor/Dariusz Rodewald

Motocykle:

#26 Konrad Dąbrowski

#47 Bartłomiej Tabin

#76 Robert Przybyłowski

#123 Filip Grot

Trasa Rajdu Dakar 2026. Pętla o długości 8000 km

Tegoroczna trasa będzie miała charakter pętli o długości około 8000 km ze startem i metą w Janbu, a zawodnicy przejadą zachodnią oraz centralną Arabię Saudyjską. Ścieżka została wytyczona m.in. przez prowincje Al-Bahah, Aseer oraz Jizan nad Morzem Czerwonym. W regionach tych dominują tereny górzyste, rozległe doliny, pustynie kamieniste i koryta wyschniętych rzek. W 2026 r. uczestnicy Rajdu Dakar nie wjadą na największą piaszczystą pustynię świata, czyli Empty Quarter, która była niezwykle trudnym terenem szczególnie dla aut i ciężarówek.

Trasa Rajdu Dakar 2026. Rajd Dakar materiały prasowe

Konrad Dąbrowski - najlepszy polski motocyklista na Dakarze od czasów Kuby Przygońskiego (6. miejsce w 2014 r.) - w rozmowie z Red Bullem zdradził, że na pustyni Empty Quarter problemem był nie tylko bardzo prowizoryczny biwak, ale przede wszystkim brak jakiejkolwiek łączności. Dla organizatorów rajdu mógł być to powód, dla którego zrezygnowano z wytyczenia trasy po największej piaszczystej pustyni świata.

Trasa 48. Edycji Rajdu Dakar

Prolog - 3 stycznia

Start: Yanbu

Meta: Yanbu

Całkowity dystans: 98 km

Odcinek specjalny: 23 km

1. Etap - 4 stycznia

Start: Yanbu

Meta: Yanbu

Dystans całkowity: 518km

Odcinek specjalny: 305 km

2. Etap - 5 stycznia

Start: Yanbu

Meta: Al Ula

Dystans całkowity: 504km

Odcinek specjalny: 400 km

3. Etap - 6 stycznia

Start: Al Ula

Meta: Al Ula

Całkowity dystans: 666 km

Odcinek specjalny: 422 km

4. Etap (Maraton, część 1) - 7 stycznia

Start: Al Ula

Meta: Biwak maratoński

Dystans całkowity: 526km

Odcinek specjalny: 451 km

5. Etap (Maraton, część 2) - 8 stycznia

Start: Marathon Bivouac

Meta: Hail

Całkowity dystans: 428km

Odcinek specjalny: 372 km

6. Etap - 9 stycznia

Start: Hail

Meta: Rijad

Całkowity dystans: 920 km

Odcinek specjalny: 331 km

Dzień odpoczynku - 10 stycznia

Lokalizacja: Rijad

8. Etap - 11 stycznia

Start: Rijad

Meta: Wadi Ad-Dawasir

Całkowity dystans: 876 km

Odcinek specjalny: 462 km

8. Etap - 12 stycznia

Start: Wadi Ad-Dawasir

Meta: Wadi Ad-Dawasir

Całkowity dystans: 717 km

Odcinek specjalny: 481 km

9. Etap (maraton, część 1) - 13 stycznia

Start: Wadi Ad-Dawasir

Meta: Biwak maratoński

Dystans całkowity: 531m

Odcinek specjalny: 410 km

10. Etap (Maraton, część 2) - 14 stycznia

Start: Biwak Maratoński

Meta: Bisha

Dystans całkowity: 469km

Dystans specjalny: 421 km

11. Etap - 15 stycznia

Start: Bisha

Meta: Al Henakiyah

Całkowity dystans: 882 km

Odcinek specjalny: 347 km

12. Etap - 16 stycznia

Start: Al Henakiyah

Meta: Yanbu

Całkowity dystans: 718 km

Specjalny: 310 km

13. Etap - 17 stycznia

Start: Yanbu

Meta: Yanbu

Całkowity dystans: 141 km

Odcinek specjalny: 105 km

Gdzie oglądać Rajd Dakar 2026?

Rajd Dakar każdego roku przyciąga przed telewizory miliony fanów z całego świata. Tegoroczna edycja transmitowana będzie w Polsce na kanale Eurosport 1. Transmisja z prologu rozpocznie się w sobotę 3 stycznia o godzinie 21.00.

Prolog Rajdu Dakar rozpocznie się 3 stycznia. Sebastian Kościółek INTERIA.PL

Historia Rajdu Dakar

Pierwszy Rajd Paryż-Dakar wystartował 26 grudnia 1978 r. z Placu Trocadéro, a jego twórcą był pochodzący z Francji motocyklista Thierry Sabine, który zgubił się na pustyni w Libii i uznał, że jest to idealne miejsce do rozgrywania rajdów. Pierwotna trasa wiodła ze stolicy Francji do Dakaru w Senegalu z przeprawą promową przez Morze Śródziemne, jednakże ze względu na różne czynniki - w tym zawirowania polityczne - rajd zmieniał zarówno miejsce startu, jak i mety. Ostatnia edycja rajdu Paryż-Dakar odbyła się w 2001 r. W 2020 r. - po 29 latach obecności rajdu w Afryce i 11 latach w Ameryce Południowej - trasa została przeniesiona do Arabii Saudyjskiej.

W 1987 r. na starcie najtrudniejszego rajdu na świecie po raz pierwszy pojawili się Polacy, którzy wystartowali Jelczami S442. Obie załogi - ze względu na usterki ciężarówek - nie dojechały do mety. Dwa lata później w szranki, oprócz załogi Jelcza, stanęły dwie załogi w Starze 266 i obie dojechały do mety. Pierwszym polskim zwycięzcą był w 2012 r. Dariusz Rodewald startujący w kategorii ciężarówek jako mechanik. Drugim natomiast był Rafał Sonik w kategorii ATV, który wygrał w 2015 r. Trzecim jest Eryk Goczał na UTV, który triumfował w 2023 r.

