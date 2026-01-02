Gdzie oglądać Rajd Dakar 2026? Trasa najtrudniejszego rajdu ma 8000 km
Tegoroczna edycja Rajdu Dakar, czyli najsłynniejszego i najtrudniejszego rajdu terenowego na świecie, będzie wyjątkowa dla polskich kibiców, ponieważ w pierwszą sobotę nowego roku na linii startu pojawi się rekordowa liczba zawodników znad Wisły. 48. odsłona Dakaru to licząca 8000 km pętla, która zaczyna i kończy się w Janbu. Gdzie oglądać Dakar 2026?
Spis treści:
- 48. edycja Rajdu Dakar. Kiedy rozpoczyna się Dakar 2026?
- Polacy w Rajdzie Dakar 2026. Rekordowa liczba zgłoszeń zawodników z Polski
- Trasa Rajdu Dakar 2026. Pętla o długości 8000 km
- Trasa 48. Edycji Rajdu Dakar
- Gdzie oglądać Rajd Dakar 2026?
- Historia Rajdu Dakar
48. edycja Rajdu Dakar. Kiedy rozpoczyna się Dakar 2026?
To już siódma edycja tego kultowego rajdu, która rozgrywana będzie na saudyjskich bezdrożach. Na zawodników z całego świata czekać będzie trasa licząca 8000 km, a start i meta znajdują się w Janbu (Arabia Saudyjska). Uczestników czeka 4900 km odcinków specjalnych, etap maratoński bez wsparcia serwisu, dzień odpoczynku w Rijadzie oraz najdłuższy odcinek liczący 925 km. Rywalizacja odbędzie się w dniach 3-17 stycznia, a na linii startu pojawi się 325 pojazdów - 118 motocykli (FIM) i 207 zgłoszeń (FIA) - 72 w klasie Ultimate, 37 w klasie Challenger, 43 w klasie SSV, 8 w klasie Stock i 47 w klasie ciężarówek.
Polacy w Rajdzie Dakar 2026. Rekordowa liczba zgłoszeń zawodników z Polski
Tegoroczne zmagania Rajdu Dakar 2026 będą wyjątkowe dla kibiców znad Wisły, ponieważ od 3 do 17 stycznia będziemy mogli wspierać najliczniejszą reprezentację Polski w historii Dakaru.
Samochody osobowe:
#704 Tomasz Staniszewski/Stanisław Postawka
#764 Paweł Kośmiński/Bartosz Balicki
#780 Mariusz Pietrzycki/Kamil Jabłoński
Ciężarówki historyczne:
#902 Tomasz Białkowski/Dariusz Baśkiewicz/Adam Grodzki
#918 Robert Thiele/Rudolf Willner/Maciej Klocyk
Kategoria Ultimate:
#205 Eryk Goczał/Szymon Gospodarczyk
#206 Marek Goczał/Maciej Marton
#209 Michał Goczał/Diego Ortega
Challanger:
#325 Piotr Beaupre/Jarosław Kazberuk
#326 Łukasz Zoll/Michał Zoll
SSV:
#428 Maciej Oleksowicz/Marcin Sienkiewicz
#433 Hassan Jameel/Maciej Giemza
Samochody ciężarowe:
#621 Dariusz Łysek/Jacek Czachor/Dariusz Rodewald
Motocykle:
#26 Konrad Dąbrowski
#47 Bartłomiej Tabin
#76 Robert Przybyłowski
#123 Filip Grot
Trasa Rajdu Dakar 2026. Pętla o długości 8000 km
Tegoroczna trasa będzie miała charakter pętli o długości około 8000 km ze startem i metą w Janbu, a zawodnicy przejadą zachodnią oraz centralną Arabię Saudyjską. Ścieżka została wytyczona m.in. przez prowincje Al-Bahah, Aseer oraz Jizan nad Morzem Czerwonym. W regionach tych dominują tereny górzyste, rozległe doliny, pustynie kamieniste i koryta wyschniętych rzek. W 2026 r. uczestnicy Rajdu Dakar nie wjadą na największą piaszczystą pustynię świata, czyli Empty Quarter, która była niezwykle trudnym terenem szczególnie dla aut i ciężarówek.
Konrad Dąbrowski - najlepszy polski motocyklista na Dakarze od czasów Kuby Przygońskiego (6. miejsce w 2014 r.) - w rozmowie z Red Bullem zdradził, że na pustyni Empty Quarter problemem był nie tylko bardzo prowizoryczny biwak, ale przede wszystkim brak jakiejkolwiek łączności. Dla organizatorów rajdu mógł być to powód, dla którego zrezygnowano z wytyczenia trasy po największej piaszczystej pustyni świata.
Trasa 48. Edycji Rajdu Dakar
Prolog - 3 stycznia
- Start: Yanbu
- Meta: Yanbu
- Całkowity dystans: 98 km
- Odcinek specjalny: 23 km
1. Etap - 4 stycznia
- Start: Yanbu
- Meta: Yanbu
- Dystans całkowity: 518km
- Odcinek specjalny: 305 km
2. Etap - 5 stycznia
- Start: Yanbu
- Meta: Al Ula
- Dystans całkowity: 504km
- Odcinek specjalny: 400 km
3. Etap - 6 stycznia
- Start: Al Ula
- Meta: Al Ula
- Całkowity dystans: 666 km
- Odcinek specjalny: 422 km
4. Etap (Maraton, część 1) - 7 stycznia
- Start: Al Ula
- Meta: Biwak maratoński
- Dystans całkowity: 526km
- Odcinek specjalny: 451 km
5. Etap (Maraton, część 2) - 8 stycznia
- Start: Marathon Bivouac
- Meta: Hail
- Całkowity dystans: 428km
- Odcinek specjalny: 372 km
6. Etap - 9 stycznia
- Start: Hail
- Meta: Rijad
- Całkowity dystans: 920 km
- Odcinek specjalny: 331 km
Dzień odpoczynku - 10 stycznia
- Lokalizacja: Rijad
8. Etap - 11 stycznia
- Start: Rijad
- Meta: Wadi Ad-Dawasir
- Całkowity dystans: 876 km
- Odcinek specjalny: 462 km
8. Etap - 12 stycznia
- Start: Wadi Ad-Dawasir
- Meta: Wadi Ad-Dawasir
- Całkowity dystans: 717 km
- Odcinek specjalny: 481 km
9. Etap (maraton, część 1) - 13 stycznia
- Start: Wadi Ad-Dawasir
- Meta: Biwak maratoński
- Dystans całkowity: 531m
- Odcinek specjalny: 410 km
10. Etap (Maraton, część 2) - 14 stycznia
- Start: Biwak Maratoński
- Meta: Bisha
- Dystans całkowity: 469km
- Dystans specjalny: 421 km
11. Etap - 15 stycznia
- Start: Bisha
- Meta: Al Henakiyah
- Całkowity dystans: 882 km
- Odcinek specjalny: 347 km
12. Etap - 16 stycznia
- Start: Al Henakiyah
- Meta: Yanbu
- Całkowity dystans: 718 km
- Specjalny: 310 km
13. Etap - 17 stycznia
- Start: Yanbu
- Meta: Yanbu
- Całkowity dystans: 141 km
- Odcinek specjalny: 105 km
Gdzie oglądać Rajd Dakar 2026?
Rajd Dakar każdego roku przyciąga przed telewizory miliony fanów z całego świata. Tegoroczna edycja transmitowana będzie w Polsce na kanale Eurosport 1. Transmisja z prologu rozpocznie się w sobotę 3 stycznia o godzinie 21.00.
Historia Rajdu Dakar
Pierwszy Rajd Paryż-Dakar wystartował 26 grudnia 1978 r. z Placu Trocadéro, a jego twórcą był pochodzący z Francji motocyklista Thierry Sabine, który zgubił się na pustyni w Libii i uznał, że jest to idealne miejsce do rozgrywania rajdów. Pierwotna trasa wiodła ze stolicy Francji do Dakaru w Senegalu z przeprawą promową przez Morze Śródziemne, jednakże ze względu na różne czynniki - w tym zawirowania polityczne - rajd zmieniał zarówno miejsce startu, jak i mety. Ostatnia edycja rajdu Paryż-Dakar odbyła się w 2001 r. W 2020 r. - po 29 latach obecności rajdu w Afryce i 11 latach w Ameryce Południowej - trasa została przeniesiona do Arabii Saudyjskiej.
W 1987 r. na starcie najtrudniejszego rajdu na świecie po raz pierwszy pojawili się Polacy, którzy wystartowali Jelczami S442. Obie załogi - ze względu na usterki ciężarówek - nie dojechały do mety. Dwa lata później w szranki, oprócz załogi Jelcza, stanęły dwie załogi w Starze 266 i obie dojechały do mety. Pierwszym polskim zwycięzcą był w 2012 r. Dariusz Rodewald startujący w kategorii ciężarówek jako mechanik. Drugim natomiast był Rafał Sonik w kategorii ATV, który wygrał w 2015 r. Trzecim jest Eryk Goczał na UTV, który triumfował w 2023 r.