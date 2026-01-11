Dramatyczne potrącenie na zasypanym przejściu. Wszystko nagrała kamera

W skrócie Niebezpieczne potrącenie nastolatki na śliskim przejściu dla pieszych w Tarnawce zostało zarejestrowane przez kamerę.

Nagranie podkreśla konieczność zachowania ostrożności zarówno przez kierowców, jak i pieszych, oraz przypomina o obowiązujących przepisach.

Prawo o ruchu drogowym precyzuje obowiązki i zakazy dotyczące bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych.

Do wypadku doszło w trudnych warunkach drogowych, na drodze pokrytej śniegiem. Kierowca samochodu z kamerą zatrzymał się, by umożliwić przejście przez pasy 16-letniej pieszej. Dziewczyna weszła na pasy i już nie rozglądając się, nie patrząc w prawo, zaczęła iść.

19-latek potrącił 16-latkę na zaśnieżonym przejściu

Tymczasem z prawej strony zbliżało się Renault, prowadzone przez 19-latka. Młody kierowca, na widok pieszej podjął najpierw próbę hamowania, a potem - widząc, że nie ma szans zatrzymania na pokrytej śniegiem ulicy - próbę omijania. Miejsca było jednak za mało, a piesza, która do końca nie widziała samochodu, nie podjęła żadnych prób ratowania.

W efekcie doszło do potrącenia. Doszło do niego przy niedużej prędkości, jednak piesza z obrażeniami ciała i tak trafiła do szpitala.

Jakie obowiązki ma kierowca przed przejściem?

Prawo nakazuje ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu i wchodzącemu na przejście. Art. 13. ust 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Podobny zapis znajdziemy również w artykule 26 definiującym obowiązki kierującego wobec pieszych:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.

Jakie obowiązki przed i na przejściu ma pieszy?

Warto przy tym pamiętać, że również na pieszych korzystających z przejścia ciąży wiele obowiązków. Najważniejszy z nich zapisano we wspomnianym już wyżej art. 13 i to od razu w punkcie 1:

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Tak więc w obszarze przejścia dla pieszych szczególną ostrożność musi zachować i pieszy i kierowcy. Pieszego dotyczy nie tylko przed przejściem, ale również podczas przechodzenia.

O kolejnych obowiązkach pieszych mówi o tym art. 14 Prawa o Ruchu Drogowym. Czytamy w nim m.in, że pieszym zabrania się:

wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów: a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi

zwalniania kroku lub zatrzymywania się, bez uzasadnionej potrzeby , podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko.

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

Trzeba również pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Art. 13. PoRD mówi:

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.