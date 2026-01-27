Czesi drążą tunel do Polski. Nowa trasa połączy Pragę z Wrocławiem

Czesi rozpoczęli jeden z najbardziej symbolicznych etapów budowy nowego połączenia drogowego z Polską. W rejonie Trutnova ruszyło drążenie tunelu, który w przyszłości umożliwi bezpośredni przejazd z Czech na Dolny Śląsk bez konieczności korzystania z lokalnych dróg.

Choć prace prowadzone są na razie wyłącznie po stronie czeskiej, projekt od początku ma charakter transgraniczny. Celem jest stworzenie pełnowymiarowego korytarza komunikacyjnego łączącego Pragę z Wrocławiem oraz wpięcie tej trasy w główną sieć dróg Europy Środkowej.

Tunel do Polski na autostradzie D11 - gdzie powstaje i co dokładnie budują Czesi

Drążony obecnie tunel nosi nazwę Opevnení i będzie miał długość około 492 metrów. Powstaje w trudnym, pagórkowatym terenie w pobliżu Trutnova, gdzie klasyczna trasa drogowa byłaby zbyt kosztowna i niebezpieczna.

Tunel jest częścią nowego odcinka autostrady D11, który ma doprowadzić ruch z Pragi bezpośrednio do granicy z Polską. Jak podaje Gazeta Wrocławska, w ramach tej samej inwestycji powstanie również drugi tunel - Poricí - oraz trzy węzły drogowe: Střítež, Poříčí i Královec. Całość uzupełni sieć estakad, wiaduktów i mostów.

Prace prowadzone są w trybie całodobowym, a czescy drogowcy deklarują, że intensyfikacja robót ma zapobiec opóźnieniom i przyspieszyć oddanie trasy do ruchu.

Nowa trasa Czechy-Polska. Jak połączenie D11 i S3 zmieni ruch między Pragą a Wrocławiem

Po zakończeniu inwestycji autostrada D11 zostanie połączona z polską drogą ekspresową S3. Oznacza to powstanie ciągłego korytarza drogowego od Pragi, przez Czechy, aż do Wrocławia i dalej w kierunku północnej Polski.

S3 jest dziś jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w kraju - łączy porty w Szczecinie i Świnoujściu z południem Polski i granicą czeską. Nowe połączenie pozwoli skrócić czas przejazdu, usprawni tranzyt oraz odciąży mniejsze miejscowości przygraniczne.

Dla regionu oznacza to realną zmianę układu komunikacyjnego. Nowa trasa przejmie część ruchu tranzytowego, który dziś przejeżdża przez lokalne drogi, generując korki i hałas.

Kiedy powstanie nowe połączenie drogowe Polska-Czechy i co dalej z D11

Dokładny termin oddania całego odcinka do ruchu nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Czesi podkreślają jednak, że tryb pracy 24/7 oraz równoległa realizacja tuneli i węzłów ma umożliwić dotrzymanie harmonogramu.

Jak podaje serwis rmf24.pl, według najnowszych informacji, połączenie autostrady D11 z polską S3 ma nastąpić w trzecim kwartale 2026 roku, a cała trasa ma być gotowa w 2028 roku.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL