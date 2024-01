Chiński gigant otrzymał dotacje na inwestycje w Polsce. Będą nowe miejsca pracy

Spis treści: 01 Chiński koncern planuje dalsze inwestycje w Polsce

Chiński koncern planuje dalsze inwestycje w Polsce

Pod koniec ubiegłego roku została zawarta umowa dotycząca udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji dla chińskiego giganta - firmy Mingen Sp. z o.o., należącej do chińskiej Minth Group. W ramach umowy azjatycki koncern zobowiązał się do dalszego rozwoju swoich inwestycji w strefie przemysłowej Szprotawy, w Wiechlicach. Jak poinformowały branżowe media, transakcja doszła właśnie do skutku.

Zakład produkcji obudów akumulatorów

We wrześniu ubiegłego roku jeden z największych producentów części motoryzacyjnych na świecie otworzył w Szprotawie (woj. lubuskie) fabrykę komponentów i seryjnych płyt podwozia dla aut elektrycznych marki Mercedes. Wybudowanie nowoczesnego zakładu wraz z częścią magazynową i potrzebnym zapleczem, pochłonęło ponad 80 mln euro. Niedługo później bo w grudniu 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej elementów podwozia samochodowego, tym razem dla koncernu Volvo. W dalszej kolejności przedsiębiorstwo zobowiązało się do budowy nowego zakładu produkcji obudów akumulatorów dla producentów OEM w sektorze motoryzacyjnym.

Zdjęcie przedsiębiorstwo zobowiązało się do budowy nowego zakładu produkcji obudów akumulatorów do samochodów. / AFP

250 nowych miejsc pracy oraz specjalne szkolenia

W związku z przyznaniem dotacji chiński gigant zobowiązał się m.in. do utworzenia co najmniej 250 nowych miejsc pracy, w tym 86 dla osób z wyższym wykształceniem nieinżynieryjnym i 164 dla osób bez wyższego wykształcenia. Ponadto koncern zadeklarował utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia. Firma zaoferuje także swoim pracownikom specjalne szkolenia w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy. Łączna kwota inwestycji wyniesie ponad 416 mln złotych.

Minth Group to gigant. Ma ponad 50 zakładów na całym świecie

Obecnie funkcjonująca fabryka na zachodzie Polski jest zaledwie jedną z 50 zakładów azjatyckiego giganta. Chińczycy od lat współpracują z producentami samochodów, w tym z takimi markami, jak Porsche, BMW, Volvo, Audi czy Mercedes. Przedsiębiorstwo swoje inwestycje prowadzi m.in. w Azji, Europie, a także Ameryce Północnej. Minth Group zatrudnia łącznie ponad 18 tys. osób na całym świecie.