Koncern General Motors po dłuższej przerwie powraca do Europy. Przygoda ze Starym Kontynentem zakończyła się w 2017 roku, kiedy amerykański gigant sprzedał francuskiej grupie PSA marki Opel oraz Vauxhall. Teraz firma z siedzibą w Detroit powraca z elektrycznym flagowcem, który zmierzy się z niemiecką konkurencją i powalczy o klientów w segmencie premium.

Amerykanie wchodzą do Europy. Powalczą o klienta premium

Można powiedzieć, że Amerykanie rzucili się na głęboką wodę, gdyż w czasach, kiedy sprzedaż bezemisyjnych aut w Europie spada z miesiąca na miesiąc, wprowadzają na drogi elektrycznego SUV-a klasy premium. Samochód ma 5005 mm długości, a jego rozstaw osi mierzy 3094 mm.

Cadillac Lyriq - dane techniczne Długość 5005 mm Szerokość (z lusterkami) 1972 mm (2207 mm) Wysokość 1623 mm Rozstaw osi 3094 mm Moc 388 kW i 610 Nm 0-100 km/h 5,3 s Bateria 102 kWh Zasięg 530-690 km Moc ładownia (DC) 190 kW Masa własna 2774-3200 kg Średnica zawracania 12,1 m Poj. bagażnika 793-1722 litrów

Zdjęcie Cadillac Lyriq wjeżdża do Europy. Amerykanie prowadzą internetową sprzedaż wersji AWD. / General Motors / materiały prasowe

Jaclyn McQuaid, dyrektor zarządzająca GM Europe uważa jednak, że Cadillac Lyriq wyróżnia się na tle europejskich konkurentów nowoczesnym designem, osiągami i zaawansowaną technologią. Jednym z kluczowych argumentów ma być również cena. Sprzedaż internetowa Cadillaca Lyriq w ubiegłym roku ruszyła w Szwajcarii, a niebawem auta zaczną się też pojawiać w innych krajach tj. Szwecji, Francji i Niemczech. Co wiemy o amerykańskim modelu?

Zdjęcie Cadillac Lyric AWD oferuje do 690 kilometrów zasięgu w cyklu miejskim i do 530 kilometrów w cyklu mieszanym. / General Motors / materiały prasowe

Cadillac Lyriq stawi czoła Mercedesowi i Audi

Cadillac Lyriq to SUV klasy średniej, który pozycjonuje się obok Mercedesa EQE SUV czy Audi Q8 e-tron. To właśnie dla tych niemieckich reprezentantów ma być największym zagrożeniem. Auto wjeżdża do Europy w wersji AWD, która wyposażona w 12-modułową, litowo-jonową baterię o pojemności 102 kWh, zapewnia deklarowany zasięg 530 km w cyklu mieszanym i nawet do 690 kilometrów w mieście. Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi 190 kW, co pozwala odzyskać do 200 kilometrów zasięgu po 15 minutach ładowania.

Zdjęcie Cadillac Lyriq ma 33-calowy wyświetlacz i wbudowane usługi Google. / General Motors / materiały prasowe

Cadillac Lyriq AWD dysponuje mocą 528 KM (388 kW) i 610 Nm momentu obrotowego, co przy minimalnej masie własnej 2774 kg pozwala na osiągnięcie pierwszej “setki" w 5,3 sekundy oraz rozwinięcie prędkości 210 km/h.

Wyposażenie Cadillaca Lyriq robi wrażenie

Amerykański flagowiec występuje w jednej wersji wyposażenia, która już w standardzie posiada wiele opcji i nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. W cenie samochodu otrzymujemy m.in.

Zakrzywiony 33-calowy wyświetlacz LED

System nagłośnienia firmy AKG (19 głośników)

Wbudowane usługi Google

Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto

Skórzaną tapicerkę Nappa

Oświetlenie nastrojowe

Akustyczną szybę czołową

Elektrycznie sterowane fotele z funkcją pamięci i masażu (podgrzewane i wentylowane)

Automatyczną klimatyzację 3-strefową

System kamer 360 stopni

21-calowe felgi (275/45 R21)

Zdjęcie Cadillac Lyriq jest konkurencją dla Mercedesa EQE i Audi Q8 e-tron. / General Motors / materiały prasowe

Czy Cadillac Lyriq odniesie sukces?

Amerykanie wybrali nienajlepszy moment na podbój elektrycznego segmentu premium, ale przedstawiciele marki wierzą w sukces Lyriqa. Praktyka pokazuje jednak, że podbój Starego Kontynentu nie będzie prostym zadaniem. Według danych firmy Dataforce w pierwszym kwartale 2024 roku sprzedało się siedem egzemplarzy. Jak podkreśliła McQuaid - “ liczy się jakość, a nie ilość".

Zdjęcie 21-calowe felgi są częścią wyposażenia standardowego. / General Motors / materiały prasowe

Zdjęcie Producent twierdzi, że na tle europejskich konkurentów Lyriq wyróżnia się nowoczesnym designem i bardzo bogatym wyposażeniem. / General Motors / materiały prasowe

Zdjęcie Wyposażenie standardowe obejmuje wentylowane i podgrzewane fotele z funkcją pamięci ustawień i masażu. / General Motors / materiały prasowe