Autonomiczne pojazdy po rosyjsku. Bezzałogowa Łada wyjechała na ulice

Spis treści: 01 Rozwój technologii jazdy autonomicznej trwa

02 Bezzałogowy prom kosmiczny i ciężarówki. Rosjanie mają doświadczenie

03 Autonomiczna Łada testowana na drogach publicznych

04 Rosyjskie demonstracje mogą przyjąć bardzo groteskowy wymiar

Rozwój technologii jazdy autonomicznej trwa

Technologia jazdy autonomicznej jest stale rozwijana i staje się coraz popularniejsza. Przykładem mogą być choćby Stany Zjednoczone, w których od lat działają już autonomiczne taksówki. Wiele osób podchodzi do tej technologii z dystansem, jednak producenci starają się ich z nią oswoić. Tutaj warto wspomnieć o Hyundaiu, który postanowił wysłać autonomiczną taksówkę zbudowaną na bazie swojego elektrycznego modelu na egzamin na prawo jazdy w amerykańskim stanie Nevada. Auto musiało przejść szereg testów podobnych do tych, z którymi muszą zmierzyć się ludzie ubiegający się o uprawnienia do kierowania.

Bezzałogowy prom kosmiczny i ciężarówki. Rosjanie mają doświadczenie

W prace nad technologią jazdy autonomicznej zaangażowani są również Rosjanie. Mają oni już pewne doświadczenie, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Przykładem może być choćby program Buran, w ramach którego bezzałogowy prom kosmiczny w 1988 roku odbył lot (jak się później okazało, jedyny) po ziemskiej orbicie, a następnie automatycznie wylądował na kosmodromie.

Rosjanie prowadzili prace nad tego typu technologią również, jeśli chodzi o samochody. Takim przykładem są autonomiczne ciężarówki Kamaz, które latem zeszłego roku były testowane na autostradzie M-11 między Moskwą i Petersburgiem. Ale Rosjanie prowadzą prace związane również z samochodami osobowymi. Za projekt odpowiada rosyjski instytut badawczo-rozwojowy przemysłu motoryzacyjnego, NAMI. Do testowania nowej technologii wykorzystano Ładę Vestę.

Autonomiczna Łada testowana na drogach publicznych

Prace przybierają już dość zaawansowany etap, ponieważ, jeśli wierzyć rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, samochód wyjechał na drogi publiczne. W oszczędnym komentarzu Denis Endaczew ze wspomnianego instytutu poinformował agencję, że testowany system wykazuje "stabilność działania" i z powodzeniem radzi sobie w ruchu miejskim.

Zdjęcie Do testów wykorzystana została Łada Vesta. / Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images /

Endaczew stwierdził również, że tego typu rozwiązania pozwolą na obniżenie kosztów przewożenia podróżnych taksówkami, a także kosztów związanych z transportowaniem ładunków. Wyraził także przekonanie, że podobne technologie będą aktywnie wykorzystywane przez większość producentów w niedalekiej przyszłości.

Rosyjskie demonstracje mogą przyjąć bardzo groteskowy wymiar

Trudno przewidywać, czy takie rozwiązanie w rosyjskim wydaniu faktycznie wejdzie w życie. Warto tutaj jednak przypomnieć inne pomysły, które miały ukazać niezależność kraju odciętego od dostaw z Zachodu. Przykładem może być Łada e-Largus, czyli elektryczna wersja auta bazującego na Dacii Logan MCV (trafiła na rynek w 2006 roku). Elektryczny wariant zbudowany został na wykorzystywanej w samochodach grupy Renault nieco zmodyfikowanej platformie B0. Jej początki sięgają 2004 roku. Warto dodać, że prezentacja tego konceptu miała miejsce w 2022 roku.