Policjanci zgubili drona za 200 tys. zł. Kierowcy chwilowo odetchną

Spis treści: 01 Policyjny dron poleciał w siną dal

02 Jak można zgubić drona? Dużo pytań, mało odpowiedzi

03 Policyjny dron to nie zabawka

O sprawie jako pierwsze doniosło radio RMF. Jak informuje, "białostoccy funkcjonariusze prowadzili działania operacyjne w okolicach Makowa Mazowieckiego. Wykorzystywali do tego bezzałogowiec obserwacyjny należący do Wydziału Techniki Operacyjnej z podlaskiej komendy wojewódzkiej."

Policyjny dron poleciał w siną dal

Tam też stracili kontrolę nad dronem, który miał odlecieć bez żadnej kontroli. Radio informuje również, że dron był warto 200 tys. zł i nie posiadał lokalizatora, więc jego odnalezienie będzie trudno.

Nie jest jasne, dlaczego dron wymknął się operatorowi. Możliwości są trzy - usterka techniczna, użycie systemu antydronowego lub błąd operatora.

Reklama

Jak powiedział Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, zdarzenie miało miejsce w piątek i od czasu odnalezienie drona nie jest możliwe ustalenie przyczyny jego "ucieczki". Obecnie policjanci przeczesują okolice, w których mógł spaść drona, a są to tereny leśne i bagniste. Jest spora szansa, że dron w ogóle nie dotarł do ziemi, ale wisi gdzieś na drzewie.

Jak można zgubić drona? Dużo pytań, mało odpowiedzi

W całej sprawie jest sporo niejasności. Dlaczego podlascy policjanci działali w okolicy Makowa, który znajduje się w województwie mazowieckim, a tamtejsza policja dysponuje własnym dronem. Jak cudem profesjonalny dron - policjanci używają głównie DJI Matrice 200 z kamerą z zoomem - nie wrócił na miejsce startu po zerwaniu połączenia z kontrolerem, co jest standardową procedurą w dronach DJI, nawet amatorskich? Czy operator ustawił zbyt niską wysokość powrotu, co doprowadziło do zderzenia z drzewami i upadku?

Zdjęcie Policyjne drony wyposażone są w kamerę w zoomem / Policja

Policyjny dron to nie zabawka

DJI Matrice to nie jest zabawka, która waży poniżej 250 g, ale maszyna o masie niemal 5 kg, która upadając może zabić człowieka.

Czy możliwe jest użycie systemu antydronowego niemal w centrum Polski? Maków Mazowiecki znajduje się niespełna 70 km od centrum Warszawy, wiec chyba dla wszystkich byłoby lepiej, gdy nie chodziło o działalność nieznanych grup dywersyjnych, ale po prostu o błąd operatora...

Tak czy inaczej, kierowcy w województwie podlaskim, przez pewien czas nie będą musieli obawiać się, że ich wykroczenia zostaną nagrane z powietrza...