Rośnie sprzedaż nowych aut. Koronawirus już niestraszny?

Wrzesień był dobrym czasem dla sprzedawców nowych aut w Polsce. Po zapaści związanej z koronawirusem rynek wyraźnie się podnosi.

Zdjęcie Toyota yaris 2020 /INTERIA.PL

Jak informuje Instytut Samar, we wrześniu po raz pierwszy zarejestrowano w naszym kraju 43 222 samochody osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony. Pocieszający może być fakt, że wynik jest aż o 9,4 proc. wyższy (+ 3 731 egzemplarzy) niż we wrześniu ubiegłego roku!

Mimo tego, biorąc pod uwagę skumulowaną liczbę rejestracji od dnia 1 stycznia br., spadek sprzedaży nowych aut wyniósł ponad 27 proc. (- 126,4 tys. sztuk), co jest oczywiście następstwem zamknięcia większości salonów w marcu i kwietniu, gdy w Polsce trwała gorączka strachu wywołana koronawirusem. Ciekawie prezentuje się ranking popularności marek i modeli.

Najchętniej kupowaną w Polsce marką była we wrześniu Toyota (ponad 6 tys. rejestracji) przed: 2. Skodą (5,2 tys. rejestracji) i 3. Volkswagenem (niespełna 3,1 tys. rejestracji). W zestawieniu najchętniej wybieranych modeli prowadzą: Skoda Octavia (2,1 tys. rejestracji), Toyota Corolla (1,9 tys. rejestracji) i Toyotą Yaris (niespełna 1,4 tys. rejestracji).



Identycznie prezentują się też dane skumulowane dotyczące okresu 1 stycznia - 30 września 2020. Prowadzi Toyota (nieco ponad 42 tys. rejestracji) przed: 2. Skodą (40,2 tys. rejestracji) i 3. Volkswagenem (24,6 tys. rejestracji). Ranking najpopularniejszych modeli otwiera: Octavia (nieco ponad 13 tys. rejestracji) przed: 2. Corollą (12,6 tys. rejestracji) i 3. Yarisem (10,5 tys. rejestracji). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Skodę Fabię (niecałe 9,3 tys. rejestracji) i 5. Dacię Duster (8,2 tys. rejestracji).