Volkswagen Golf po liftingu. Równo w 50 lat od premiery

Volkswagen Golf ósmej generacji doczekał się modernizacji w symbolicznym dla siebie momencie, bo na 50-lecie modelu. Stylistycznie samochód zmienił się właściwie tylko symbolicznie. Mamy bardziej agresywnie wystylizowany przód z węższym wlotem powietrza czy przemodelowanymi reflektorami.

Golf otrzymał również m.in. nowy system multimediów. Dotykowe suwaki do obsługi klimatyzacji są teraz podświetlane. Znaczącą nowością jest system obsługi głosowej wykorzystujący ChatGPT.

Zdjęcie Znaczą nowością w Golfie jest system obsługi głosowej wykorzystujący ChatGPT. / materiały prasowe

Jakie silniki w Volkswagenie Golfie po liftingu?

Jeśli chodzi o gamę silnikową zmodernizowanego Volkswagena Golfa, klienci z pewnością nie będą mieli na co narzekać. Póki co jednak, samochód można nabyć tylko w czterech wariantach. Samochód możemy otrzymać z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 116 KM lub 150 KM. W obu przypadkach jednostka współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną. Dokładnie te same warianty mogą być wspierane instalacją elektryczną (układ miękkiej hybrydy). Dwie ostatnie wersje różnią się od poprzednich również skrzynią biegów - znajdziemy tutaj 7-biegową przekładnię DSG.

W niedalekiej przyszłości gama napędowa zmodernizowanego Golfa będzie rozszerzona o dwulitrową jednostkę wysokoprężną (o mocy 115 lub 150 KM, ten drugi wariant standardowo ze skrzynią DSG) oraz dwulitrowego benzyniaka o mocy 204 lub 265 KM. Klienci będą mogli liczyć również na wersję 1.5 TSI eHybrid (hybryda typu plug-in) generującą 204 KM. W odmianie GTE będzie to 272 KM.

Zdjęcie Póki co Volkswagen Golf oferowany jest tylko w wersji benzynowej i jako miękka hybryda. W niedalekiej przyszłości pojawią się jednak odmiany wysokoprężne oraz hybryda typu plug-in. / materiały prasowe

Volkswagen Golf po liftingu. Wersje wyposażenia

Auto obecnie jest dostępne w czterech wersjach wyposażeniowych. Standardową jest odmiana Golf. Tutaj możemy liczyć m.in. na:

funkcję automatycznego włączania świateł z systemem do jazdy dziennej Coming/Leaving Home

reflektory LED

śwatła do jazdy dziennej LED

tylne światła LED

wielofunkcyjną kierownicę

system awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów

system utrzymania pasa ruchu

system monitorujący zmęczenie kierowcy

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

klimatyzację jednostrefową (przygotowanie do klimatyzacji dwustrefowej jako funkcja na żądanie)

10,2-calowy zestaw wskaźników

12,9-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay

Keyless Start

15-calowe felgi stalowe z kołpakami

W odmianie Life klienci mogą liczyć ponadto na:

regulację odcinka lędźwiowego w przednich fotelach

czujnik deszczu

adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go

kamerę cofania

indukcyjną ładowarkę

16-calowe felgi aluminiowe

Na bazie wersji Life została opracowana odmiana Special Edition. Tutaj w standardzie znajdziemy ponadto:

17-calowe felgi

keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu z funkcją Safelock (dla autoalarmu)

alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem

czujnik automatycznej zmiany świateł mijania na drogowe

Topowa odmiana wyposażeniowa, Style, zawiera m.in.:

reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

reflektory LED Plus

fotele przednie Sport Comfort

fotel kierowcy ErgoActive z elektryczną regulacją i funkcją pamięci

automatyczną klimatyzację trzystrefową

Ceny Volkswagena Golfa po liftingu

Ceny nowego Golfa startują od 112 100 złotych. Tyle właśnie trzeba zapłacić za odmianę podstawową ze 116-konnym silnikiem i skrzynią manualną. Ceny najdroższej obecnie wersji (150-konna miękka hybryda w odmianie Style) startują od 144 390 zł.

Volkswagen Golf 2024. Ceny Wersja Golf Life Special Edition Style 1,5 TSI, 116 KM 112 100 zł 115 090 zł 115 890 zł - 1,5 TSI, 150 KM - 123 390 zł 124 190 zł 134 090 zł 1,5 eTSI, 116 KM - 125 390 zł 126 190 zł - 1,5 eTSI, 150 KM - 133 690 zł 134 490 zł 144 390 zł