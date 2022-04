Kolizja z Ukraińcem. Co robić w takiej sytuacji? Są trzy rozwiązania

Wojna w Ukrainie trwa już blisko dwa miesiące, a to oznacza, że wystawiane przez polskie towarzystwa ubezpieczenia graniczne dla uchodźców, którzy przyjechali do polski własnymi samochodami, tracą ważność. Jak w takiej sytuacji powinni zachować się ukraińscy kierowcy i co zrobić w przypadku kolizji i szkody spowodowanej przez kierowcę poruszającego się autem na ukraińskich numerach rejestracyjnych?

Zdjęcie Jak zachować się w razie wypadku lub kolizji z autem na ukraińskich numerach rejestracyjnych? / KAROLINA MISZTAL/REPORTER / Agencja SE/East News