Subaru BRZ – na torze nie ma sobie równych. A poza nim?

Spis treści: 01 Subaru BRZ - klasyczne, zadziorne, na wskroś sportowe

02 Subaru BRZ - różnice względem Toyoty GR 86

03 Subaru BRZ - tor wyścigowy to jego środowisko naturalne

04 Subaru BRZ to nie najlepszy wybór do miasta. Dlaczego?

05 Subaru BRZ - gatunek wymierający w Europie

Debiut Toyoty GR86 na dobre udowodnił, że klasyczna, spalinowa i sportowa motoryzacja wciąż budzi gigantyczne zainteresowanie u klientów w Europie. Rasowe coupe japońskiego producenta rozeszło się niczym ciepłe bułeczki, a dowodem niech będzie fakt, że pierwsza partia 50 aut przeznaczonych na nasz rynek została wyprzedana w zaledwie 35 sekund.

Nie dziwi zatem, że pomimo wszelkich trudności związanych z rynkiem europejskim i jego zawrotnymi regulacjami, o swój kawałek tortu postanowiło powalczyć także Subaru ze swoją bliźniaczą konstrukcją. Nowy model BRZ który został zaprezentowany pierwotnie pod koniec 2020 roku, początkowo w ogóle miał ominąć nasz region geograficzny. Ostatecznie jednak Japończykom udało się wprowadzić pojazd do sprzedaży - także w Polsce.

Reklama

Zdjęcie Subaru BRZ / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Subaru BRZ - klasyczne, zadziorne, na wskroś sportowe

Jak zdążyliśmy już wspomnieć, nowa generacja Subaru BRZ to w zasadzie bliźniacza konstrukcja do Toyoty GR86. Znajdziemy tu zatem ten sam układ z wolnossącym silnikiem montowanym z przodu i napędem na tylne koła. Sercem auta wciąż pozostaje czterocylindrowa jednostka typu bokser o pojemności 2,4-litra, który zapewnia moc 234 KM i dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 250 Nm. Wartości te w zupełności wystarczają, by japońskie coupe przyspieszało od 0 do 100 km/h w niespełna 6,5 sekundy i chociaż nie jest to wynik spektakularny, niewielka waga (1275 kg) i rozmiary samochodu (4,27 m długości, 1,78 m szerokości) przekładają się na dużą zwrotność, co z kolei zapewnia gigantyczne pokłady frajdy podczas dynamicznej jazdy. Podobnie, jak w przypadku Toyoty, także Subaru czerpie niepohamowaną przyjemność z wkręcania się na wysokie obroty, a zmiana biegów przy nawet 7 tys. nie stanowi tu najmniejszego zaskoczenia.

Również we wnętrzu Subaru BRZ nie znajdziemy niespodzianek. Osoby zaznajomione z kokpitem Toyoty bez wątpienia poczują się tu jak u siebie. Wszystko zostało zaprojektowane pod kątem jak najlepszej użyteczności oraz praktyczności. Rozmieszczenie przycisków i pokręteł wokół kierowcy jest intuicyjne i pomaga w łatwej obsłudze, a stosunkowo krótka deska rozdzielcza jest miejscami obszyta zamszowym materiałem.

Sportowe przednie fotele zapewniają świetne trzymanie boczne w zakrętach, a niska pozycja za kierownicą wpływa na lepsze rozłożenie masy auta. Co zaskakujące, siedziska są komfortowe i wygodne i nawet w dłuższej podróży nie męczą kierowcy. Miejsca dla pasażerów zostały wygospodarowane także w tylnej części samochodu, jednak z uwagi na ich rozmiar i wyprofilowanie, pełnią bardziej funkcję dodatkowej przestrzeni bagażowej, niż pełnoprawnych siedzisk. Stosunkowo pozytywnie prezentuje się natomiast bagażnik, który pomieści 237 l. Jak mogliśmy się przekonać, w zupełności wystarcza to do przewiezienia codziennych zakupów, lub dwóch podręcznych walizek lotniczych.

Zdjęcie Subaru BRZ / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Subaru BRZ - różnice względem Toyoty GR 86

Zbieżność konstrukcyjna nowego BRZ z Toyotą nie oznacza jednak, że wszystko w przypadku obu modeli jest identyczne. Japoński producent spod znaku plejad zdecydował się wprowadzić pewne zmiany, które z zewnątrz objęły m.in. inaczej wyprofilowany przedni pas - ten prezentuje się nieco bardziej zadziornie - oraz większe, 18-calowe felgi dostępne już w standardzie. To jednak nie wszystko. Pewne modyfikacje dotknęły także niektóre z elementów układu jezdnego Subaru.

BRZ zostało nieco sztywniej zestrojone, a inżynierowie marki pokusili się o zastosowanie aluminiowych i lżejszych zwrotnic. Auto zostało ponadto wyposażone w sztywniejsze tuleje w przypadku tylnych wahaczy, a stabilizator został przymocowany bezpośrednio do szkieletu nadwozia, nie zaś jak w przypadku Toyoty, do ramy pomocniczej. O tym, jak to wspomniane zmiany przełożyły się na prowadzenie samochodu, mogliśmy się przekonać samodzielnie. W tym celu zabraliśmy błękitne Subaru BRZ na słynny kielecki tor wyścigowy.

Zdjęcie Subaru BRZ / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Subaru BRZ - tor wyścigowy to jego środowisko naturalne

Jeśli pamiętacie nasze wrażenia towarzyszące testom Toyoty GR86, zapewne kojarzycie jak mocno zachwalaliśmy jej tendencje do kontrolowanych poślizgów. W przypadku Subaru BRZ zjawisko to zostało w pewnym stopniu stłumione, żeby nie powiedzieć nawet - ograniczone. Nie zrozumcie nas jednak źle - samochód ten wciąż pozwala na "wesołe zamiatanie tyłem", jednak przy tym wszystkim sprawia wrażenie o wiele bardziej precyzyjnego i posłusznego. Można nawet rzecz - "doroślejszego".

Podczas, gdy w Toyocie każde mocniejsze dodanie gazu, nawet bez przechodzenia w bardziej wyczynowe tryby jazdy, kończyło się uślizgiem tylnej osi, Subaru wymaga w tym celu większej ingerencji samego kierowcy. To rzecz jasna ogranicza nieco narowistość całego samochodu, ale w zamian tego przekłada się na precyzyjniejszą jazdę, a tym samym na lepsze czasy uzyskiwane w trakcie przejazdów po torze wyścigowym. BRZ pewniej trzyma się asfaltu od swojego starszego brata i nawet na tak śliskim obiekcie, jakim jest kielecki tor, wybacza wiele potencjalnych błędów.

Zdjęcie Subaru BRZ na torze Kielce Fot. Patryk Ptak /

Oczywiście w każdej chwili możemy wcisnąć magiczny przycisk całkowicie wyłączający kontrolę trakcji i EPS, ale w przypadku jazdy po obiektach sportowych o wiele lepszym pomysłem jest tryb "Track". Po jego uruchomieniu Subaru BRZ pokazuje swój prawdziwy pazur, dosłownie wgryzając się w apexy i kusząc z każdym kolejnym pokonanym okrążeniem do jeszcze szybszej i bardziej agresywnej jazdy. Manualna sportowa przekładnia o krótkich przełożeniach idealnie reaguje na kolejne zmiany i redukcje biegów, a stosunkowo wąskie umiejscowienie pedałów pozwala na sprawne operowanie mędzygazem.

Plusem jest także układ kierowniczy, który chociaż początkowo zaskakuje swoją lekką pracą, przy szybkiej i technicznej jeździe okazuje się szalenie responsywny. Dzięki temu auto z wyprzedzeniem informuje nas o tym, że planuje wyrzucić tył i pozostawia sporo czasu na wykonanie ewentualnej kontry. Nawet jeśli celowo odpuścimy, relatywnie sztywne zawieszenie utrzymuje auto w ryzach i pozwala idealnie wyczuć każdą zmianę na asfalcie. Dokładnie takich wrażeń oczekuje się po rasowych sportowych autach.

Subaru BRZ (2023) 1 / 27 Subaru BRZ (2023) Źródło: INTERIA.PL Autor: Krzysztof Mocek

Subaru BRZ to nie najlepszy wybór do miasta. Dlaczego?

Niestety powyższe zalety nie przekładają się na komfort codziennego użytkowania. Nie ma się co oszukiwać - Subaru BRZ to nie jest auto do stania w korkach i jeśli planujecie jego zakup, lepiej nastawiajcie się na testowanie jego walorów w pozamiejskich eskapadach.

Wspomniana, sportowa skrzynia biegów i "ciężko chodzące" sprzęgło rzecz jasna idealnie sprawdzają się na torze lub na krętych widokowych trasach. Niestety podczas jazdy w korku ciągła zmiana biegów doprowadza do szybkiego bólu nogi, a każdy kolejny podjazd do świateł skutkuje irytującym (zwłaszcza dla pasażera) "żabkowaniem". Na dyskomfort podczas mozolnej jazdy po mieście wpływa także stosunkowo głośna i nieregularna praca silnika, która przenosi do kabiny nieznośne wibracje. Sporo uwagi przy parkowaniu wymagają nisko umieszczone drzwi, których dolny próg z reguły kończy się dokładnie na wysokości każdego krawężnika. Warto zatem być czujnym przy wysiadaniu z auta.

Na szczęściem pewną ulgę w codziennym użytkowaniu przynosi zaskakująco komfortowe zawieszenie, dzięki któremu nawet przejazd przez większe ograniczniki prędkości nie skutkuje nagłą wizytą u kręgarza. Pod względem wytłumienia nierówności Subaru BRZ naprawdę sprawuje się znakomicie, zwłaszcza, że mówimy tu o stosunkowo sztywno zestrojonym, sportowym aucie.

Zdjęcie Subaru BRZ - czterocylindrowy silnik typu bokser o pojemności 2,4-litra / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Subaru BRZ - gatunek wymierający w Europie

Podsumowując Subaru BRZ trudno nie użyć sformułowania, że jest to samochód na wskroś wyjątkowy. W czasach wyśrubowanych norm i ograniczeń, stanowi prawdziwy hołd dla klasycznej, analogowej i sportowej motoryzacji. Motoryzacji, która jak się okazuje wciąż może nieść nieograniczone pokłady radości i zabawy.

Niestety przy tym wszystkim zarówno Subaru BRZ, jak i Toyota GR86 są gatunkiem pojazdów skazanych na wymarcie w Europie. Ostatnim gwoździem do ich trumny będą nowe wymogi UE dotyczące systemów asystujących, które wejdą w życie już w 2024 roku. By je spełnić, Japończycy musieliby całkowicie przeprojektować linię dachową obu samochodów, a to z punktu widzenia biznesowego jest całkowicie nieopłacalne.

Na polskim rynku dochodzi jeszcze jeden problem - przepisy wymagające wyświetlania slajdów podczas korzystania z radia DAB. Zarówno system multimedialny Subaru, jak i Toyoty, nie są do tego odpowiednio przystosowane. Dlatego też do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju trafiło zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy sportowca spod znaku plejad, a większość z dostępnych modeli została już dawno wyprzedana.