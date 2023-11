Spis treści: 01 LBX to pierwszy Lexus z trzema cylindrami

Nowy Lexus LBX zadebiutował w czerwcu tego roku, jako pierwszy samochód segmentu B-SUV w historii marki. Auto powstało na zmodyfikowanej platformie GA-B, z której korzysta również Toyota Yaris Cross. Oznacza to więc, że LBX korzysta w sporym stopniu z tych samych rozwiązań tj. chociażby nowa hybrydowa jednostka. Takiego silnika w samochodach Lexusa jeszcze nie było.

LBX to pierwszy Lexus z trzema cylindrami

Pod maską nowego modelu Lexusa zastosowano klasyczny układ hybrydowy wykorzystujący trzycylindrowy silnik o pojemności 1,5-litra. To oszczędna, wydajna i lekka jednostka z układem zmiennego chłodzenia i zmiennych faz rozrządu, która z pomocą elektrycznego silnika generuje moc 136 KM i moment obrotowy na poziomie 185 Nm. Tym sposobem Lexus LBX potrafi przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 9,2 sekundy i holować przyczepę o masie do 750 kg.

Zdjęcie Lexus LBX / Lexus / materiały prasowe

LBX jeździ dłużej na prądzie

W nowym Lexusie zastosowano również nową baterię bipolarną niklowo-wodorkową. Teraz dysponuje ona większą mocą, co pozwala w modelu LBX przez dłuższy czas poruszać się wyłącznie na prądzie oraz w trybie EV z większymi prędkościami. Bateria jest też lżejsza i mniejsza od do tej pory stosowanych rozwiązań.

Drugi silnik dla większej stabilności

Opcjonalnie LBX może zostać wyposażony w napęd na wszystkie koła E-FOUR, który jest realizowany za pomocą drugiego silnika elektrycznego zamontowanego przy tylnej osi. Auta z tym napędem nie oferują lepszych osiągów, ani nie dysponują większą mocą. Ceny modelu LBX z napędem E-FOUR zaczynają się od 189 900 zł.

Lexus LBX - polskie ceny Wersja FWD E-FOUR LBX 149 900 zł - Elegant 167 900 zł 189 900 zł Emotion 171 900 zł 193 900 zł Relax 188 900 zł 198 900 zł Cool 192 900 zł 202 900 zł Original Edition 209 900 zł 219 900 zł

Zdjęcie Lexus LBX / Lexus / materiały prasowe

Na takie auta jest ogromny popyt

Dlaczego mały Lexus pojawia się na rynku właśnie teraz? Wygląda na to, że zapotrzebowanie na małe i oszczędne crossovery - również wśród klientów indywidualnych - jest większe, niż się wielu wydaje. Mowa tu głównie o rynku europejskim, bo to właśnie z myślą o klientach ze Starego Kontynentu zaprojektowano LBX-a. Świadectwem rosnącego popytu jest chociażby przykład Yarisa Cross, najchętniej wybieranego B SUV-a w Polsce.