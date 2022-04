Premiery Nadjeżdża Mitsubishi ASX nowej generacji. Po 13 latach!

Mitsubishi Colt 2023 - jaka będzie nowa generacja

Mitsubishi zapowiedziało, że już za rok na rynek powróci model Colt. Tak jak poprzednio będzie to hatchback segmentu B. Producent nie zdradził póki co niemal żadnych szczegółów na jego temat. Wiemy tylko, że pod maskę trafi hybrydowy układ napędowy, a samochód bazować będzie na modułowej platformie CMF-B.

Można z tego wnioskować, że nowy Colt będzie bliskim krewnym między innymi Renault Clio (Mitsubishi i Renault należą do jednego aliansu). Potwierdza to pierwsza grafika, przedstawiająca model. Linia okien, dachu, umiejscowienie lusterka czy też ukryta w słupku klamka tylnych drzwi, jednoznacznie wskazują, że Colt będzie Clio w przebraniu. Natomiast pas przedni to już projekt Mitsubishi, kontynuujący język stylistyczny Dynamic Shield. Bardzo możliwe również, że auto otrzyma dzielone światła - świetlny pasek do jazdy dziennej u góry oraz główne reflektory umieszczone niżej w zderzaku, podobnie jak w Eclipse Cross.

Zdjęcie Nowy Mitsubishi Colt będzie bezpośrednio bazował na Renault Clio V /

Z kolei informacja o napędzie hybrydowym, wskazuje na układ oparty na wolnossącym silniku 1.6 oraz dwóch motorach elektrycznych. Wykorzystuje on nietypowe rozwiązanie, jeśli chodzi o przekładnię - 4-biegowy "automat" współpracuje z dwubiegową przekładnią silnika elektrycznego. Łączna moc układu to 143 KM. Wiele wskazuje na to, że będzie to jedyny dostępny układ napędowy. Uwagę zwraca natomiast napis "EV" na drzwiach. Czy to niezamierzona zapowiedź wersji elektrycznej? Nie można tego wykluczyć, ale przypomnijmy, że na przykład w Eclipse Cross też znajdziemy duże litery "EV", ale z napisanymi nad nimi drobnym druczkiem "plug-in hybrid" (co w sumie daje skrót PHEV). W Colcie nad "EV" znajduje się jakiś dodatkowy pasek, najpewniej z napisem "hybrid".

Nowe Mitsubishi Colt wejdzie do sprzedaży jesienią 2023 roku.

Mitsubishi Colt - 60 lat historii

Pierwsza generacja Mitsubishi Colta pojawiła się na rynku w 1978 roku, ale sama nazwa Colt, stosowana była już od 1962 roku. Ostatnia, szósta generacja Colta oferowana była w latach 2004-2014 i w samej Europie sprzedała się w liczbie ponad 400 tys. egzemplarzy.

