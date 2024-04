Rodzina elektrycznych modeli Renault stale się powiększa - po modelu Zoe i Megane E-Tech do gamy modelowej dołączył Scenic E-Tech. Samochód zadebiutował podczas targów motoryzacyjnych w Monachium, a krótko po tym został wyróżniony przez 25 jurorów w prestiżowym konkursie COTY i zdobył tytuł Samochodu Roku 2024. Niedługo po ogłoszeniu werdyktu udaliśmy się do Malagi, gdzie po raz pierwszy usiedliśmy za kierownicą nowego modelu. Teraz nowe Renault Scenic E-Tech debiutuje nad Wisłą i wjeżdża do polskich salonów.

Reklama

Nowe Renault Scenic E-Tech to rodzinny elektryk

Renault Scenic E-Tech ma 4470 mm długości, 1864 mm szerokości i 1571 mm wysokości, a rozstaw osi mierzy 2785 mm. Taki stan rzeczy przekłada się na sporą ilość miejsca w kabinie - zwłaszcza dla pasażerów tylnego rzędu. Co więcej, bagażnik oferuje od 545 do 1670 litrów pojemności, a samochód oferuje możliwość holowania przyczepy z hamulcem o masie do 1,1 tony.

Renault Scenic E-Tech - dane techniczne comfort range long range moc 170 KM 218 KM moment obrotowy 280 Nm 300 Nm napęd na przód na przód bateria (netto) 60 kWh 87 kWh przyspieszenie 0-100 km/h 8,6 s 7.9 s prędkość maksymalna 150 km/h 170 km/h zasięg 420 km 625 km

Zdjęcie Renault Scenic E-Tech już w Polsce. Wiemy, ile kosztuje francuska nowość. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W nowym Renault Scenic E-Tech zasięg robi wrażenie

Francuska nowość występuje w dwóch wersjach napędowych, które poza mocą układu napędowego różnią się rozmiarem akumulatora. Obie jednak oferują wyłącznie napęd na przednią oś. Pierwsza “comfort range" dysponuje mocą 170 KM i 280 Nm momentu obrotowego oraz posiada akumulator trakcyjny o pojemności 60 kWh. W tej odmianie przyspieszymy od 0 do 100 km/h w 8,6 sekundy, rozpędzimy się do 150 km/h i przejedziemy 420 kilometrów w cyklu WLTP.

Zdjęcie Renault Scenic E-Tech debiutowało na targach IAA Mobility 2023 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Drugi wariant “long range" oferuje już 220 KM i 300 Nm momentu obrotowego oraz występuje z baterią o pojemności 87 kWh. W tym wydaniu pierwsza “setka" pojawia się po 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 170 km/h. W tej odmianie Renault Scenic E-Tech ma przejechać nawet do 625 kilometrów w cyklu mieszanym.

W obydwu przypadkach akumulator naładujemy prądem stałym (DC) z maksymalną mocą 130 KW. Domyślnie moc ładowania prądem zmiennym (AC) jest ograniczone do 11 kW, jednak opcjonalnie producent oferuje mocniejszą ładowarkę pokładową o mocy 22 kW.

Zdjęcie Renault Scenic E-Tech / Michał Domański / INTERIA.PL

Ile nowe Renault Scenic E-Tech kosztuje w Polsce?

Elektryczny Renault Scenic E-Tech można już zamawiać w polskich salonach. Samochód jest dostępny w dwóch wersjach wyposażenia - standardowej “techno" i wyższej “iconic". Ceny tego modelu w Polsce zaczynają się od 202 900 zł - tyle zapłacimy za 170-konny wariant w bazowej odmianie z mniejszym akumulatorem. Co jednak ciekawe, już za dopłatą 17 tys. złotych otrzymamy mocniejszą, 218-konną odmianę z większą baterią, oferującą zasięg 625 km (wg WLTP). Wyższa wersja wyposażenia występuje tylko w mocniejszym wariancie, wobec czego topowa wersja nowego Renault Scenic E-Tech kosztuje od 233 900 zł.

Renault Scenic E-Tech. Ceny Wersja techno iconic 170 KM comfort range 202 900 złotych - 220 KM long range 219 900 złotych 233 900 złotych

Wyposażenie Renault Scenic E-Tech w wersji techno:

12,3-calowy ekran wskaźników

12-calowy ekran multimediów

system kontroli zmęczenia kierowcy

system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych

kamera cofania

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z nawiewami dla pasażerów z tyłu

możliwość bezprzewodowego połączenia auta z telefonem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay

indukcyjna ładowarka

elektrycznie otwieraną klapę bagażnika

19-calowe felgi

Dodatkowo w wersji "iconic":



system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem z systemem wspomagania nagłego hamowania w czasie jazdy do tyłu

podgrzewaną kierownicę i przednie fotele

fotel kierowcy z elektryczną regulacją w sześciu kierunkach z funkcją masażu i pamięcią ustawień

system nagłośnienia Harman Kardon z dziewięcioma głośnikami

20-calowe felgi