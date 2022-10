Nissan chce zainwestować w elektryki Renault. Będą zmiany w aliansie?

Krzysztof Mocek Samochody elektryczne

Jak poinformował serwis Automotive News Europe - Nissan jest gotowy zainwestować od 500 do 750 milionów dolarów w biznes pojazdów elektrycznych Renault. Wszystko to, by wyjść spod kontroli francuskiego koncernu.

