To największy w historii Polski transport drogowy. Gdzie go można spotkać?

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, transport tak dużych elementów to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, przygotowywane od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy. Waga ciężka Potężny konwój będzie jechał przez Polskę przez 25 dni. Utrudnienia w ruchu

GDDKiA podała, gdzie występować będą utrudnienia w trakcie pierwszych dni transportu maszyny.

Transport ruszył w drogę w piątek wieczorem

Kolumna pojazdów wyjechała z opolskiego Portu Famet na rzece Odra w piątek o godz. 22 i pojechała ul. Berylową i Oświęcimską. Następnie drogą wojewódzką nr 423 (DW423) konwój przejechał przez miejscowości Przywory i Chorula oraz dalej DW424 w kierunku wjazdu na autostradę A4 w okolicach węzła Krapkowice. Ponieważ konwój porusza się tylko nocą, sobotę spędza na postoju na tymczasowej drodze dojazdowej.

Według planów w sobotę o godz. 22 kolumna pojazdów wjedzie na autostradę A4 na wysokości węzła Krapkowice. W tym czasie autostrada A4 zostanie zamknięta pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice w obu kierunkach na ok. godzinę.

Autostrada A4 będzie czasowo wyłączona z ruchu

Jak podkreśliła Rarus, bieżące informacje o utrudnieniach będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści ze wskazaniem węzłów, na których można będzie zjechać na drogi alternatywne.

Utrudnienia na tym odcinku autostrady wystąpią już w sobotę od godzin popołudniowych w związku z demontażem barier ochronnych w pasie rozdziału. W kierunku Katowic i Wrocławia nastąpi zwężenie lewego pasa ruchu - kierowcy będą mogli się poruszać tylko prawym pasem. Taka zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do wczesnych godzin porannych w niedzielę.

Na wysokości Góry św. Anny (około godz. 00.30 w nocy z soboty na niedzielę) zaplanowano 45-minutowy postój konwoju. Około godziny 3 w nocy konwój z elementami maszyny TBM wjedzie na teren województwa śląskiego, gdzie postój dzienny zaplanowano na parkingu za PPO Żernica.

Konwój ponownie wyruszy w trasę w niedzielę ok. godz. 22. W poniedziałek rano dotrzeć ma do MOP Woźniki.

Jak dodała Rarus, z przejazdem po tym odcinku wiążą się największe utrudnienia w województwie śląskim. Kolumna transportowa przejedzie przez największy w Polsce węzeł autostradowy - na połączeniu A4 i A1 w Gliwicach.

Kierowcy napotykali utrudnienia już w czwartek, kiedy wyłączona z ruchu została łącznica węzła Sośnica Gliwice na relacji A4 z kierunku Wrocławia w kierunku A1 do Łodzi. Jej wyłączenie z ruchu spowodowane było koniecznością demontażu kolidującej z transportem infrastruktury autostrady, m.in. jej oświetlenia. Objazd wyznaczono łącznicami węzła w kierunku Gliwice, a dalej w kierunku Łodzi. Łącznica przejezdna ponownie będzie w środę, 16 listopada. Barki i 40 tirów. Gigant do drążenia tunelu pod Rzeszowem jest na Odrze

Tak dużego transportu na polskich drogach jeszcze nie było

Jak podkreśliła Rarus, tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. "Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu" - zaznaczyła.

Maszyna TBM wydrąży tunel na drodze S19 koło Rzeszowa

Maszyna TBM będzie wykorzystana do drążenia tunelu, który powstanie na odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Fragment ten realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.

W ramach inwestycji oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

