To kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, po odcinku Śniadowo - Łomża Południe, który zostanie oddany do użytku. Oddawane do ruchu odcinki wraz z ukończoną w ubiegłym roku drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna oraz fragmentem obwodnicy Stawisk tworzą około 44-kilometrowy, ciągły fragment S61.

Realizowana droga ekspresowa S61 jest jedną ze strategicznych inwestycji drogowych - znajduje się w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (od ang. Trans-European Transport Network). Fragment S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna to projekt drogowy wart przeszło 3 mld zł z dofinansowaniem unijnym na poziomie 1,63 mld zł.

Reklama

Łączna wartość wykonanych w systemie "Projektuj i buduj" kontraktów to nieco ponad miliard złotych. Udostępniane kierowcom dwa odcinki od węzła Kolno do Stawisk oraz od Stawisk do Szczuczyna, wraz z oddanym do użytku trzy tygodnie temu fragmentem Śniadowo - Łomża Południe wydłużą sieć TEN-T o około 51 km dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Zdjęcie Nowy odcinek drogi S61 /

Dwa lata na budowę nowych odcinków S61

Realizacja obu odcinków ruszyła w tym samym czasie. Umowy zostały podpisane 31 października 2017 r. Po okresie prac projektowych i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawcy przystąpili do prac w terenie. Na odcinku Stawiski - Szczuczyn (wykonawca: Budimex) roboty rozpoczęły się 3 września 2019 r., a 1 października 2019 r. na odcinku węzeł Kolno - Stawiski (wykonawca: Strabag).

Po dwóch latach prac budowlanych oba fragmenty S61 zostają udostępnione kierowcom. 20 lipca pojazdy pojawiły się na odcinku Stawiski - Szczuczyn (jeszcze na tymczasowej organizacji ruchu), a 9 sierpnia pojawią się na odcinku węzeł Kolno - Stawiski. Od poniedziałku będzie obowiązywać stała organizacja ruchu na odcinku Stawiski - Szczuczyn, dzięki czemu kierowcy będą mogli tam już bez przeszkód korzystać z wszystkich parametrów drogi ekspresowej.

Technicznie podobne odcinki S61

Oba odcinki mają jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego. Każda po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m plus 2,5-metrowy pas awaryjny. Są przystosowane do najcięższego ruchu (kategoria KR7), a dopuszczalny nacisk to 11,5 tony na oś. Na obu odcinkach wybudowano po dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP). Górki Zachód oraz Górki Wschód na odcinku węzeł Kolno - Stawiski oraz Zabiele Zachód i Zabiele Wschód na odcinku Stawiski - Szczuczyn.

Na udostępnionym dziś fragmencie S61 powstał węzeł Kolno - na połączeniu z drogą krajową nr 63. W przyszłości do tego węzła zostanie doprowadzona obwodnica Łomży, na którą przetarg ogłoszono w lipcu.

Na sąsiednim odcinku pomiędzy obwodnicami Stawisk i Szczuczyna powstał węzeł Grabowo zlokalizowany na połączeniu z drogi ekspresowej S61 z drogą powiatową nr 1828B.