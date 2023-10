Ceny paliw po wyborach. Co się stało na stacjach?

Kierowcy obawiają się jechać dziś na stacje benzynowe w strachu, że do tej pory ceny były sztucznie zaniżane przed wyborami. Od dziś zapowiadano spore podwyżki na stacjach paliwowych, jednak to, co możemy zaobserwować na pylonach może być sporym zaskoczeniem. Jak wyglądają ceny paliw na dzisiaj, a jak sytuację oceniają eksperci paliwowi? Sprawdzamy sytuację na stacjach benzynowych.

Zdjęcie Ceny na stacjach paliw po wyborach bez drastycznych wzrostów, jednak zmiana jest zauważalna / interia / INTERIA.PL